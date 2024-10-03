Національний кешбек: як підключити та отримувати більше бонусів, ніж пропонує держава

За перший місяць, відколи діє програма «Національний кешбек», за придбання вітчизняних товарів покупцям вже було нараховано загалом 42 млн грн, наші співвітчизники активували в «Дії» понад 900 тис. карток для отримання цих бонусів. Мінекономіки розраховує, що до програми доєднаються до 10 млн споживачів. Тому «Мінфін» вирішив роз'яснити, як це зробити та не втрачати потенційну вигоду.

Що таке «Національний кешбек»

«Національний кешбек» — це державна програма підтримки українських виробників. Відповідно до неї, громадяни можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів у вигляді кешбеку на спеціальну банківську картку.

На виплату учасникам програми цього року уряд запланував 3 млрд грн. Максимальна сума, яку може отримати один учасник програми, — 3 тис. грн на місяць. Для цього потрібно купити вітчизняних товарів на 30 тис. грн.

Які товари беруть участь у програмі

Для того, щоб отримати кешбек за товар, недостатньо, щоб він був просто від українського виробника. Треба, щоб зійшлося ще два чинники — як виробник, так і продавець цього товару мають стати учасниками цієї програми.

Наприклад, якщо мережа супермаркетів, в якій ви здійснюєте покупки, є учасником програми, а, скажімо, виробник обраної вами мінеральної води — ні, то кешбек за її купівлю не нараховуватиметься. Те ж саме, якщо товар бере участь в державній програмі, а продавець — ні.

Наразі у програмі беруть участь понад 15 тис. торгівельних точок та майже 1 200 виробників, що пропонують понад 220 тис. товарів. Як запевняють в уряді, серед них найбільші мережі супермаркетів, аптек, АЗС тощо.

Перевірити, чи беруть участь в акції той чи інший виробник та продавець, можна на спеціальному сайті. Тут можна скачати повний перелік учасників програми або ж знайти їх у пошуку. «Мінфін» протестував сервіс на п'яти торговельних мережах, які першими спали на думку (АТБ, Сільпо, Comfy, АНЦ, Епіцентр К), і виявилось, що всі вони є учасниками програми.

За тим самим принципом перевірили 5 виробників (Рошен, Яготинське, Фармак, Dodo, Київхліб) — вони теж знайшлися на сайті. Тож ймовірність, що ви купите український товар, за яким нараховується кешбек, є досить високою.

Як оформити картку для отримання кешбеку

Кешбек нараховується на спеціальну картку «Національний кешбек», із неї ж їх можна і витрачати. Таку картку відкривають ті банки, які долучилися до програми.

Наразі це 11 установ:

Щоб відкрити картку, потрібно знайти цю функцію у застосунку банку і натиснути на відповідну кнопку. З власного досвіду відзначимо, що це може бути непросто. Обидва банки, якими користується автор статті, неодноразово в додатках виводили повідомлення з пропозицією відкрити таку картку. Але оскільки в той момент не було бажання цим займатися, автор відхиляв її.

Коли ж вирішив таки зробити картку, відповідної функції не знайшов в обох банках. Довелось писати в службу підтримки, і там пояснили, де шукати. Після цього жодних проблем із цим процесом вже не було.

Коли картку відкрито, заходимо до застосунку «Дія» і на головному екрані бачимо кнопку з програмою «Національного кешбеку». Натискаємо на неї і входимо в меню, де нам пропонують відкрити картку, а якщо вона вже є — додати.

Додаємо свою картку, після чого вона вже відображається в «Дії». За бажанням, її завжди можна замінити на картку іншого банку.

Залишилося підключити платіжну картку, щоб на покупки з неї нараховувався кешбек. Це теж робиться у банківському додатку. Якщо в одному банку у вас відкрито декілька карток (наприклад, гривнева і валютна), то підключити до програми можна одну з них, або їх всі.

Якщо ж ви користуєтеся картками декількох банків, то можете підключити отримання кешбеку за покупки кожною з них. Звісно, якщо ваші банки серед учасників програми.

Підключення картки для нарахування кешбеку за витрати так само робиться в застосунку, але механізм краще уточнити в службі підтримки конкретної установи, адже додатки у всіх різні.

Однак варто розуміти основний принцип користування програмою. В «Дію» додаєте одну спеціальну картку, на яку нараховуватиметься кешбек, і з неї ж його витрачатимете. Також можна на необмеженій кількості карток включити функцію врахування витрат для зарахування кешбеку.

Як обрати банк для відкриття картки «Національний кешбек»

Оскільки «Національний кешбек» — державна програма, шукати принципових відмінностей її функціонування в різних банках не варто. У всіх відкриття картки відбувається дистанційно, ніхто з банків не бере плату за її обслуговування і на картку від будь-якого з учасників програми держава нараховуватиме 10% кешбеку за придбання акційних товарів.

Тому можна припустити, що більшість користувачів відкриють спеціальну картку у тому ж банку, яким постійно користуються. Водночас, якщо придивитися уважніше до пропозицій різних установ, то можна знайти вигідніші варіанти.

Найперше, де конкурують банки, — це зручність і сервіс відкриття карток «Національного кешбеку».

Як розповів «Мінфіну» начальник управління транзакційних продуктів Сенс Банку Олександр Поддєрьогін, в їхній установі багато працювали над тим, щоб зробити додавання рахунків до програми «Національний кешбек» максимально простим.

Також банк забезпечує роботу онлайн-сервісів обслуговування карток. «Тут мова йде насамперед про такі опції: перевипуск картки, доставка фізичної картки, так званого „пластику“, керування лімітами карток тощо», — розповів Олександр Поддєрьогін.

Акцент на легкому і швидкому процесі відкриття картки кешбеку робить і Банк Глобус. В установі розповідають, що відкрити віртуальну картку в застосунку можна лише в декілька кліків. А після успішного відкриття картки клієнту надається можливість додати її до гаманців ApplePay та GooglePay для зручних оплат.

Якщо ж людина не є клієнтом Банку Глобус, то може відкрити рахунок дистанційно, зареєструвавшись у застосунку GlobusPlus.

На швидкості відкриття картки акцентує увагу і директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш. Діючі клієнти можуть зробити це лише за декілька кліків у застосунку FreeBank. Нові ж клієнти всю процедуру реєстрації зможуть пройти в цьому додатку щонайбільше за 15 хвилин. За бажанням, для відкриття рахунку можна приїхати і у відділення установи, але значно простіше все зробити дистанційно.

Другий момент, де конкурують банки, — це додаткові акції та бонуси за відкриття цієї картки.

Зокрема, Сенс Банк додатково нараховує власникам картки «Національний кешбек» 2% бонусів від суми зарахувань кешбеку завдяки власній програмі лояльності CashUClub. Крім того, ця картка бере участь в загальній програмі лояльності банку, що дає змогу власнику отримувати додаткові кешбеки за обраними категоріями, щомісяця їх може бути до семи.

Банк Глобус надає кожному, хто додасть його картку в «Дії» для зарахування виплат, ще 20% бонусу до нарахованої суми кешбеку. Максимальна сума додаткового бонусу — 300 гривень на місяць, а діятиме акція до 25 грудня цього року. Окрім того, в Банку Глобус високий розмір власного кешбеку на популярні категорії, тому, здійснюючи покупки українських товарів, можна отримати додаткову вигоду і дійсно заощадити.

У Банку Кредит Дніпро, паралельно із запуском «Національного кешбеку», діє Програма Лояльності банку, що дозволяє обрати для отримання кешбеку 3 з 6-ти запропонованих категорій щомісяця від банку та необмежену кількість — від партнерів. Отримані кошти можна використати як на свої потреби, так і спрямувати на благодійність.

Чи потрібна фізична картка

Передусім банки акцентують увагу на отриманні віртуальної картки для нарахування кешбеку. Можна отримати і фізичну, але у більшості випадків потреби в цьому не буде.

Оскільки картка Національного кешбеку активується в «Дії», то її власники, очевидно, мають смартфони. А отже, можуть активувати її в ApplePay та GooglePay. Крім цього, можна розраховуватись карткою за інтернет-покупки. Зняти ж готівку з цієї картки, за умовами державної програми, неможливо.

Як пояснили «Мінфіну» у Сенс Банку, отримання фізичної картки може бути цікавим лише людям старшого покоління. Як зазначають в банку, вже цього місяця в застосунку Sense SuperApp з'явиться функція замовлення фізичної картки кешбеку. Доставка здійснюватиметься Новою Поштою та займатиме, залежно від регіону отримання, орієнтовно 1−4 дні.

Де можна витратити отриманий кешбек

Витратити нарахований кешбек можна лише на певні покупки. Насамперед це оплата різноманітних послуг. Серед них, зокрема:

Транспорт,

Медицина, краса, спорт,

Навчання,

Авто,

Будівництво, ремонт,

Ресторани, їжа,

Одяг,

Зв'язок та інтернет.

Крім цього, за нарахований кешбек можна буде оплатити комунальні послуги або переказати кошти на благодійність.

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Ті ж, хто бажає отримати гроші на будь-які витрати, можуть купити за кешбек військові облігації і дочекатись їх погашення. Після цього для отриманих коштів жодних обмежень не існуватиме.

Коли надходитиме кешбек

Кешбек накопичується впродовж місяця, накопичену суму можна перевіряти в «Дії». Виплачуватиметься ж він до 20 числа наступного місяця. Тобто зібрані у вересні бонуси можна буде отримати у жовтні.

Використати ці кошти потрібно до 31 січня наступного року. Якщо ж вони залишаться на картці після цієї дати, будуть повернуті до держбюджету.

Оподаткування

Доходи від національного кешбеку оподатковуються за ставкою 18% ПДФО плюс 1,5% військового збору (наразі у Верховній Раді розглядається законопроєкт про можливе підвищення військового збору до 5%).

У парламенті зареєстровано законопроєкт про скасування оподаткування національного кешбеку, але наразі його не розглянуто навіть у першому читанні.

Як пояснила «Мінфіну» Катерина Мелеш, банки самі не стягують податки за цією програмою. «Сума Національного кешбеку зараховується вже з урахуванням зазначених податків та зборів. Наприклад, якщо ви накопичите за місяць 1 000 грн, то наступного місяця буде зараховано на картку у „Дії“ 805 грн», — зазначила директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро.

Що буде наступного року

У проєкті бюджету на наступний рік не закладено коштів на фінансування «Національного кешбеку». Однак це ще не означає, що програму буде закрито. Депутат Ярослав Железняк звернув увагу, що в тексті кошторису з'явилося положення про можливість спрямування невикористаних коштів Соцстраху на різні програми, в тому числі і кешбек. Відповідне рішення зможе ухвалити Кабмін.

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Навіть якщо через брак коштів у бюджеті наступного року програма не діятиме, банки плату за обслуговування цих карток не стягуватимуть і вони у користувачів залишатимуться до відновлення акції.