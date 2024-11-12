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12 листопада 2024, 9:52

«Національний кешбек»: на що українці найчастіше витрачають кошти

Клієнти Приватбанку найчастіше витрачають кошти «Національного кешбеку» на поповнення мобільного, оплату комуналки та інтернету. Про це йдеться у повідомленні банку.

Клієнти Приватбанку найчастіше витрачають кошти «Національного кешбеку» на поповнення мобільного, оплату комуналки та інтернету.
Фото: koda.gov.ua

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Куди витрачають кешбек українці

Майже половина — 45,1% клієнтів Приватбанку, які отримали від держави кешбек за купівлю товарів українських виробників, витрачають кошти з карток «Національний кешбек» на поповнення рахунків мобільних операторів.

Також більше третини — 35,5% користувачів програми витрачають гроші на оплату комунальних послуг, ще 7,8% на оплату послуг інтернету та понад 3% на оплату медичних послуг.

Читайте: За жовтень в «Дії» нараховано 125 млн грн «національного кешбеку»

За даними банку, всім клієнтам Приватбанку, хто вже отримав кешбек від держави та оплачує карткою «Національний кешбек»Mastercard від Приватбанку комунальні послуги, мобільний зв’язок, транспорт, медичні послуги тощо, банком нараховується онлайн в програмі лояльності «Привіт» у Приват24 додатковий кешбек 10% за умови підключення пропозиції у «Привіт».

Скільки зараховано на картки

Повідомляється, що сьогодні вже 20,5 млн грн національного кешбеку зараховано на картки понад 400 тисяч клієнтів Приватбанку, які оформили в банку цифрову картку «Національний кешбек» та підключили її для участі у програмі.

Читайте: «Національний кешбек»: Українці отримали перші виплати на понад 37 мільйонів

Нагадаємо

Програма кешбеку діє вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.

Читайте: «Національний кешбек»: як підключити та отримувати більше бонусів, ніж пропонує держава

Кошти кешбеку не оподатковуватимуться.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
12 листопада 2024, 10:29
#
Надо же… а я думала, что большинство средства от кешбека на нужды ЗСУ переведут… 🤔
+
+15
BobKickass
BobKickass
12 листопада 2024, 10:45
#
на нужды ЗСУ переведут

Тоді втрачається вся мотивація. Як я розумію, задум такий:
-кешбек мотивує купувати українське, винагорода в ідеалі також витрачається на щось вітчизняне
-збільшується попит на made in Ukraine, від цього виграє економіка, бюджет, і як наслідок всі ми, в тому числі і ЗСУ
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 листопада 2024, 10:50
#
Что бы это понимать. надо как минимум уметь думать (не говоря о наличии поверхностного образования), а сейчас, на этом «форуме» это не модно!
Сейчас модно, с разных «устройств» наделать «клонов» и «постить» или «ипсо» или явный антигосударственный бред , под вывеской «патриотичного громадянина».
+
+15
FogBRD
FogBRD
12 листопада 2024, 11:01
#
Для этого нужна мотивация в денежном выражении. революции по другому не делаються и мовные патрули за спасибо не ходят.
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