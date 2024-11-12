«Національний кешбек»: на що українці найчастіше витрачають кошти

Клієнти Приватбанку найчастіше витрачають кошти «Національного кешбеку» на поповнення мобільного, оплату комуналки та інтернету. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Куди витрачають кешбек українці

Майже половина — 45,1% клієнтів Приватбанку, які отримали від держави кешбек за купівлю товарів українських виробників, витрачають кошти з карток «Національний кешбек» на поповнення рахунків мобільних операторів.

Також більше третини — 35,5% користувачів програми витрачають гроші на оплату комунальних послуг, ще 7,8% на оплату послуг інтернету та понад 3% на оплату медичних послуг.

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За даними банку, всім клієнтам Приватбанку, хто вже отримав кешбек від держави та оплачує карткою «Національний кешбек»Mastercard від Приватбанку комунальні послуги, мобільний зв’язок, транспорт, медичні послуги тощо, банком нараховується онлайн в програмі лояльності «Привіт» у Приват24 додатковий кешбек 10% за умови підключення пропозиції у «Привіт».

Скільки зараховано на картки

Повідомляється, що сьогодні вже 20,5 млн грн національного кешбеку зараховано на картки понад 400 тисяч клієнтів Приватбанку, які оформили в банку цифрову картку «Національний кешбек» та підключили її для участі у програмі.

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Нагадаємо

Програма кешбеку діє вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.

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Кошти кешбеку не оподатковуватимуться.