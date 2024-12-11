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11 грудня 2024, 16:34

Гетманцев розповів, чи підвищуватимуть податки у 2025 році

На сьогодні ми забезпечені ресурсами — і внутрішніми, і від партнерів, щоб пройти 2025 рік за оптимістичним сценарієм. Якщо сценарій погіршиться, а ми не можемо цього виключати, то залучатимемо якісь інші джерела. Але поки що для цього немає підстав, а отже, немає про що говорити. Про це в інтерв'ю «Мінфіну» розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На сьогодні ми забезпечені ресурсами — і внутрішніми, і від партнерів, щоб пройти 2025 рік за оптимістичним сценарієм.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що буде з податками у 2025 році

«Основна невизначеність наступного року — це війна. Поки що ми себе впевнено почуваємо в частині надходжень до бюджету 2025 року. Але ми не можемо сказати, наскільки зростуть наші воєнні видатки, які ми фінансуємо за рахунок податків.

Тому на сьогодні ми забезпечені ресурсами — і внутрішніми, і від партнерів, щоб пройти 2025 рік за оптимістичним сценарієм. Якщо сценарій погіршиться, а ми не можемо цього виключати, то залучатимемо якісь інші джерела. Але поки що для цього немає підстав, а отже, немає про що говорити", — зазначив Гетманцев.

Відповідаючи на питання про підвищення ставки ПДВ Голова Податкового комітету розповів: «Ми зараз не повинні фантазувати. Якщо ми зіткнемося з якимись шоками, то так, ПДВ є одним із резервів, який нам повинен запропонувати Кабмін або Мінфін, і ніхто інший. Що вони нам запропонують — дивитимемося, й ухвалюватимемо рішення. Але поки що тема з підвищенням ПДВ — маніпулятивна, не хочу моделювати прогноз, який немає нічого спільного з дійсністю».

«Ми розуміємо, що потреби армії — це пріоритет номер один. І скільки армії буде потрібно грошей, стільки ми й зберемо, це навіть не обговорюється. Ми розуміємо, що будь-яке підвищення податків — у вже прийнятому ресурсному законі, чи ПДВ, якщо це знадобиться, — це погано. Але йдемо на такі рішення лише у випадку, якщо немає альтернатив», — підсумував він.

Повну версію інтерв'ю з Данилом Гетманцевим читайте тут.

Джерело: Мінфін
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