Гетманцев розповів, чи підвищуватимуть податки у 2025 році

На сьогодні ми забезпечені ресурсами — і внутрішніми, і від партнерів, щоб пройти 2025 рік за оптимістичним сценарієм. Якщо сценарій погіршиться, а ми не можемо цього виключати, то залучатимемо якісь інші джерела. Але поки що для цього немає підстав, а отже, немає про що говорити. Про це в інтерв'ю «Мінфіну» розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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Що буде з податками у 2025 році

«Основна невизначеність наступного року — це війна. Поки що ми себе впевнено почуваємо в частині надходжень до бюджету 2025 року. Але ми не можемо сказати, наскільки зростуть наші воєнні видатки, які ми фінансуємо за рахунок податків.

Тому на сьогодні ми забезпечені ресурсами — і внутрішніми, і від партнерів, щоб пройти 2025 рік за оптимістичним сценарієм. Якщо сценарій погіршиться, а ми не можемо цього виключати, то залучатимемо якісь інші джерела. Але поки що для цього немає підстав, а отже, немає про що говорити", — зазначив Гетманцев.

Відповідаючи на питання про підвищення ставки ПДВ Голова Податкового комітету розповів: «Ми зараз не повинні фантазувати. Якщо ми зіткнемося з якимись шоками, то так, ПДВ є одним із резервів, який нам повинен запропонувати Кабмін або Мінфін, і ніхто інший. Що вони нам запропонують — дивитимемося, й ухвалюватимемо рішення. Але поки що тема з підвищенням ПДВ — маніпулятивна, не хочу моделювати прогноз, який немає нічого спільного з дійсністю».

«Ми розуміємо, що потреби армії — це пріоритет номер один. І скільки армії буде потрібно грошей, стільки ми й зберемо, це навіть не обговорюється. Ми розуміємо, що будь-яке підвищення податків — у вже прийнятому ресурсному законі, чи ПДВ, якщо це знадобиться, — це погано. Але йдемо на такі рішення лише у випадку, якщо немає альтернатив», — підсумував він.

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