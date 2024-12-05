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5 грудня 2024, 18:01

«Тисяча Зеленського»: Частина українців автоматично отримає гроші

Україна продовжує реалізацію програми «Зимова єПідтримка». Громадяни, які отримують пенсії та субсидії через Укрпошту, автоматично отримують 1 000 гривень в рамках програми. Про це заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Україна продовжує реалізацію програми «Зимова єПідтримка».
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Понад 2 млн українців, зокрема отримувачі пенсії і субсидії через Укрпошту, автоматично отримують 1 000 грн «Зимової єПідтримки», — зазначив прем‘єр.

За його словами, на отримання коштів через «Дію» вже подано більш ніж 5 млн заявок.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», з 1 грудня, українці вже можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року, а отримати її можна через:

  • Мобільний застосунок «Дія»: з 1 грудня 2024 року.
  • Укрпошту: з 4 грудня 2024 року.
  • Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.

На що можна витратити гроші

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг.

Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.

Як податися на «Зимову єПідтримку» в «Дії»

  • Зайдіть у застосунок «Дії»
  • У «Сервісах» виберіть «Зимова єПідтримка»
  • Натисніть «Подати нову заяву» та «Розпочати»
  • Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть «Далі»
  • Виберіть рахунок для виплати
  • Підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні, і натисніть «Надіслати»
  • Дочекайтеся виплату й розпоряджайтеся коштами.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TattiReuven
TattiReuven
5 грудня 2024, 18:14
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Спасибо. Оставьте себе) Заодно с картой национальный кешбэк закрыла ещё три приватовских карты и счета. Еле пробилась в приват 24, вчера прям аншлаг по закрытию карт и счетов . Гороховский постарался)
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