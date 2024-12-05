«Тисяча Зеленського»: Частина українців автоматично отримає гроші

Україна продовжує реалізацію програми «Зимова єПідтримка». Громадяни, які отримують пенсії та субсидії через Укрпошту, автоматично отримують 1 000 гривень в рамках програми. Про це заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Понад 2 млн українців, зокрема отримувачі пенсії і субсидії через Укрпошту, автоматично отримують 1 000 грн «Зимової єПідтримки», — зазначив прем‘єр.

За його словами, на отримання коштів через «Дію» вже подано більш ніж 5 млн заявок.

Читайте також: «Тисяча Зеленського»: допомогу оформлену за кордоном доведеться повернути

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», з 1 грудня, українці вже можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року, а отримати її можна через:

Мобільний застосунок «Дія»: з 1 грудня 2024 року.

Укрпошту: з 4 грудня 2024 року.

Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.

На що можна витратити гроші

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг.

Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.

Як податися на «Зимову єПідтримку» в «Дії»

Зайдіть у застосунок «Дії»

У «Сервісах» виберіть «Зимова єПідтримка»

Натисніть «Подати нову заяву» та «Розпочати»

Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть «Далі»

Виберіть рахунок для виплати

Підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні, і натисніть «Надіслати»

Дочекайтеся виплату й розпоряджайтеся коштами.

Читайте також: Тисяча Зеленського: петиція про зміну програми набрала 25 тисяч