Греція розглядає можливість створення нового вантажного маршруту між Україною та Середземномор'ям, який дав би змогу перевозити українське зерно до міжнародних ринків через порт Александруполіс. Проєкт передбачає двостороннє залізничне й автомобільне сполучення, яким в Україну могли б доставляти пальне, обладнання та будівельні матеріали. Реалізація плану залежатиме від розширення залізничних потужностей і подолання низки інфраструктурних обмежень, пише Το Βήμα.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Греція хоче долучитися до експорту українського зерна

Ідею залучити Грецію до перевезення українського зерна опрацьовували ще у 2023 році, однак тоді проєкт не реалізували. Тепер до нього повернулися на міжурядовому рівні.

Під час Міжнародної виставки в Салоніках у вересні міністр інфраструктури та транспорту Греції Христос Дімас зустрівся із заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Артемом Рибченком. Як повідомляє грецьке видання To Vima, сторони обговорили експорт українського зерна на міжнародні ринки. Переговори продовжили діалог, який грецький міністр раніше розпочав зі своїм українським колегою Сергієм Деркачем у червні.

За задумом, основою нового маршруту стане порт Александруполіс на півночі Греції. Також розглядають можливість залучення порту Салоніки. Грецький уряд хоче розширити вантажні функції Александруполіса, який уже має стратегічне значення для військової логістики США та НАТО і є одним із вузлів Вертикального газового коридору.

Плани щодо транспортного сполучення спираються на домовленість між прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом і президентом України Володимиром Зеленським, досягнуту у вересні 2025 року. Вона передбачає створення транспортної осі Александруполіс — Одеса з використанням можливостей коридору Балтійське море — Чорне море — Егейське море.

Чому Греція важлива для нового маршруту

Розвиток цього сполучення відповідає ширшим планам Греції щодо участі в транс'європейських транспортних мережах. Країна прагне посилити зв'язки Північної та Східної Європи з Егейським і Середземним морями, використовуючи географічне розташування своїх портів і можливості грецького морського транспорту.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз приділяє особливу увагу транспортним зв'язкам між країнами за напрямками Північ — Південь і Захід — Схід. У 2024 році ЄС переглянув регламент про Транс'європейську транспортну мережу (TEN-T), змінивши маршрути та назви окремих коридорів з урахуванням нових обставин.

Греція входить до двох таких коридорів. Перший з'єднує Західні Балкани зі Східним Середземномор'ям. Другий — Балтійське море, Чорне море та Егейське море — має безпосереднє значення для українсько-грецького транспортного проєкту.

Коридор BBA охоплює 13 країн. До нього входять 11 членів ЄС: Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Греція та Кіпр. Україна й Молдова також пов'язані з цим маршрутом, хоча поки не є членами Євросоюзу. Коридор простягається від Гельсінкі до Нікосії.

У довгостроковій перспективі його розвиток також може зміцнити роль Греції та її портів як сполучної ланки з економічним коридором Індія — Близький Схід — Європа (IMEC).

Читайте також: Зерна в Україні вистачає, але хліб дорожчає: чому дешевий урожай не знижує ціни в магазинах

Які вантажі перевозитимуть в обох напрямках

Новий маршрут має розв'язувати не лише завдання експорту української аграрної продукції. Для його економічної доцільності важливо забезпечити вантажопотік і в зворотному напрямку.

За інформацією To Vima, представники обох країн наголошують, що перевезення мають бути двосторонніми. Україна зацікавлена в доставці зерна до міжнародних ринків, але водночас потребує імпорту товарів.

Зокрема, через російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі Україні потрібне дизельне пальне, у тому числі зимове, придатне для використання за екстремально низьких температур. Серед інших вантажів, які можуть перевозити в Україну, — електротехнічне обладнання та будівельні матеріали.

Саме такі зустрічні поставки, за оцінкою представників двох країн, мають забезпечити рух вантажів в обох напрямках і зробити маршрут економічно вигідним.

Залізниця: головні технічні обмеження

Пілотні перевезення зерна та інших товарів залізницею вже розглядають як технічно можливі. За інформацією грецького видання, до них можуть долучитися Hellenic Train та GFR Hellas — підрозділ румунської компанії GFR, найбільшого приватного залізничного оператора Центральної та Південної Європи.

Однак для економічної доцільності маршруту наявних залізничних можливостей недостатньо. Представники влади вважають, що кількість вантажних поїздів у напрямку з півдня на північ потрібно збільшити до двох-трьох на день. Також до проєкту мають долучитися грецькі підприємства.

Додатковим ускладненням стане заплановане закриття мосту через Дунай між болгарським Русе та румунським Джурджу. Рух мостом планують припинити з квітня до грудня 2027 року. Він розташований на болгарсько-румунській ділянці маршруту, тому його закриття стосується залізничного сполучення, яке розглядають для перевезення українських вантажів.

Що передбачають автомобільні перевезення

Автомобільний транспорт також може стати частиною нового маршруту, хоча такі перевезення дорожчі за залізничні.

За чинними правилами грецькі та українські перевізники можуть здійснювати двосторонні рейси без транзитного дозволу. Водночас є обмеження на внутрішні перевезення територією Греції.

Наприклад, доставляти вантаж із Александруполіса до іншого пункту всередині країни можуть лише грецькі компанії. Це правило необхідно враховувати під час організації автомобільної частини маршруту.

Нагадаємо