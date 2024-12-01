«Тисяча Зеленського»: українці вже можуть подаватися на виплату коштів

Відсьогодні, з 1 грудня, українці вже можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка». Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Ініційована президентом Володимиром Зеленським, одноразова виплата спрямована на підтримку українських родин та українських виробників.

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року, а отримати її можна через:

Мобільний застосунок «Дія»: з 1 грудня 2024 року.

Укрпошту: з 4 грудня 2024 року.

Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.

На що можна витратити гроші

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг.

Також грощі можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.

Як податися на «Зимову єПідтримку» в «Дії»

Зайдіть у застосунок «Дії»

У «Сервісах» виберіть «Зимова єПідтримка»

Натисніть «Подати нову заяву» та «Розпочати»

Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть «Далі»

Виберіть рахунок для виплати

Підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні, і натисніть «Надіслати»

Дочекайтеся виплату й розпоряджайтеся коштами.

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«Якщо у вас є діти — подавайте за них заяву в будь-який зручний момент. Послуга доступна для всіх громадян держави на території України, окрім тимчасово окупованих територій», — зазначили у «Дії».