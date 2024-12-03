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3 грудня 2024, 8:16

«Тисяча Зеленського»: допомогу оформлену за кордоном доведеться повернути

Влада проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової «єПідтримки», і ті, хто оформив її за кордоном, повертатимуть її. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону.

Влада проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової «єПідтримки», і ті, хто оформив її за кордоном, повертатимуть її.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Людей, які цим зловживатимуть (оформлятимуть допомогу з-за кордону), може бути мінімальна кількість. Але ми ці речі після цього проаудуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть кошти. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами», — сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що програма діє лише для громадян, які перебувають в Україні.

Читайте: «Тисяча Зеленського»: українці вже можуть подаватися на виплату коштів

Він зазначив, що спочатку люди в декларативний спосіб зазначають, що вони перебувають на території країни, а далі відбувається перевірка за реєстрами, геолокацією та іншими програмними способами.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», з 1 грудня, українці вже можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року, а отримати її можна через:

  • Мобільний застосунок «Дія»: з 1 грудня 2024 року.
  • Укрпошту: з 4 грудня 2024 року.
  • Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.

На що можна витратити гроші

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг.

Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.

Як податися на «Зимову єПідтримку» в «Дії»

  • Зайдіть у застосунок «Дії»
  • У «Сервісах» виберіть «Зимова єПідтримка»
  • Натисніть «Подати нову заяву» та «Розпочати»
  • Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть «Далі»
  • Виберіть рахунок для виплати
  • Підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні, і натисніть «Надіслати»
  • Дочекайтеся виплату й розпоряджайтеся коштами.

Читайте також: Тисяча Зеленського: петиція про зміну програми набрала 25 тис

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Три літри
Три літри
3 грудня 2024, 8:49
#
Спочатку декларують що Недія буде перевіряти статус людини: виїхала вона чи ні. Потім лякають тим що ті хто виїхав мають щось повертати. А доводити ви це як збираєтесь? Таке рішення може прийняти лише суд.
+
0
vPrirech
vPrirech
3 грудня 2024, 9:45
#
Ну це навіть якось вже не смішно. Як можна, вибачаюсь лажати навіть в простому процесі роздачі грошей? Розділили людей на «дастойних та недостойних». Дайте вже ту тисячу да забудьте про неї, але покажіть що для вас довбнів — всі люди однакові незалежно від обставин, в яких вони опинилися. Інколи складається враження, що поведінка можновладців не відповідає займаємим посад. Два слова — «зелений цунгцванг».
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0
Я_ __
Я_ __
3 грудня 2024, 9:51
#
МИ ВАМ ДОПОМОЖЕМО, НАДАМО ВАМ ЦІЛУ ТИСЯЧУ ГРИВЕНЬ, це правда всього 20 доларів вже, але ладно.

АЛЕ, витратити ви її можете лише на те, що ми вам скажемо, і ще, ви розкриєте нам банківську таємницю по вашому рахунку, і ще, якщо ви за кордоном, то доведеться вам повернути нашу допомогу, бо вам за кордоном допомога не потрібна, а готівкою зможуть у відділенні Укрпошти отримати шалені гроші (тисячу) лише пенсіонери і інваліди, от їх ми не проконтролюємо на що ж вони витрачатимуть нашу потужну допомогу, тому відриватимемось на вас.

Потужна допомога!

Я тобі допоможу, але з умовами
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0
Mini Mi
Mini Mi
3 грудня 2024, 10:22
#
Наликом никто не получит. Даже в Укрпочте.
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