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29 листопада 2024, 16:45

Тисяча Зеленського: петиція про зміну програми набрала 25 тис

Петиція із закликом переглянути президентську програму виплати українцям 1000 гривень набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. Про це свідчать дані на сайті Офісу президента.

Петиція із закликом переглянути президентську програму виплати українцям 1000 гривень набрала понад 25 тисяч голосів.

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Що відомо

Петицію опублікували 14 листопада і зараз її підписали 25 334 людини.

За словами автора петиції, що програма виплати «зимової тисячі» має низку недоліків. Зокрема, нерозуміння джерела фінансування, дисонанс між підняттям податків та додатковими витратами та найголовніше — відсутність адресності.

Ініціатор петиції наголошує, що підтримки потребують кілька категорій громадян — пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, ВПО тощо. Водночас для домогосподарства із середнім розміром заробітної плати — ці кошти не будуть такими важливими.

Деталі

Автор закликає президента спрямувати кошти на інші урядові програми, наприклад, «єОселя».

«Та все ж, якщо президент України та Кабінет Міністрів вважають, що в сучасних умовах впровадження програми з роздачі 1000 грн на громадянина важливіше і остаточно вирішили її впровадити, то на основі вищевикладеного прошу направити кошти за цією програмою адресно, виключно особам, які цього дійсно потребують», — підсумував він.

Передісторія

«Мінфін» писав, що тисячу гривень у рамках програми допомоги, анонсованої Володимиром Зеленським, українцям будуть нараховувати на картку «Національного кешбеку», яку можна відкрити в Дії. Також виплату можна отримати через Укрпошту.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Prya
Prya
29 листопада 2024, 16:54
#
Ну и где те, кто ванговал биток по 80к?
+
+15
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
29 листопада 2024, 16:59
#
Вайб безглуздих дій як в російської опозиції :)
+
+15
DCLXVI
DCLXVI
29 листопада 2024, 17:32
#
«є Оселя» цю програму можуть собі дозволити лише заможні громадяни, тому все вірно, відбирай у бідних і віддай заможним, все як і завжди.
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