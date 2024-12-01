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1 грудня 2024, 13:06

Альтернативи долару не буде: Трамп пригрозив 100% митами країнам БРІКС

Новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив 100%-ми митами країнам БРІКС, якщо вони не залишать спроби знайти альтернативу долару у міжнародній торгівлі. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив 100%-ми митами країнам БРІКС, якщо вони не залишать спроби знайти альтернативу долару у міжнародній торгівлі.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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За його словами, шансів на те, що БРІКС знайде заміну долару, немає.

«Ідея про те, що країни БРІКС намагаються відмовитися від долара, а ми просто стоїмо і спостерігаємо, — закінчена. Ми вимагаємо від цих країн зобов’язання не створювати нову валюту і не підтримувати жодну іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100% митами та можуть попрощатися з продажами на чудовому ринку США.

Нехай шукають іншого «простака»! Жодних шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі, і будь-яка країна, яка спробує це зробити, має попрощатися з Америкою", — зазначив Трамп.

Нагадаємо

До об'єднання БРІКС входять Бразилія, росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, ОАЕ, Єгипет та Ефіопія. Крім того, ще кілька країн претендують на членство.

Раніше «Мінфін» писав, що ідея російського диктатора володимира путіна перетворити БРІКС на антизахідну коаліцію, яка б похитнула «світовий порядок» та гегемонію долара, не зустріла ентузіазму у ключових країн — членів блоку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
gucci
gucci
1 грудня 2024, 15:27
#
Трамп самодур, але цікаво спостерігати за цими торговими війнами. Потихеньку долар міняємо на євро
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