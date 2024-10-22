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22 жовтня 2024, 18:55

Країни БРІКС відмовилися разом із путіним боротися проти Заходу та долара — Bloomberg

Ідея російського диктатора володимира путіна перетворити БРІКС на антизахідну коаліцію, яка б похитнула «світовий порядок» та гегемонію долара, не зустріла ентузіазму у ключових країн — членів блоку. Про це пише The Moscow Times, із посиланням на Bloomberg.

Ідея російського диктатора володимира путіна перетворити БРІКС на антизахідну коаліцію, яка б похитнула «світовий порядок» та гегемонію долара, не зустріла ентузіазму у ключових країн — членів блоку.

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Які країни виступили проти

Індія не бажає допускати перетворення БРІКС на «антиамериканську» організацію, де домінували б росія та Китай, розповіли індійські чиновники, знайомі з питанням.

Саме тому, за словами співрозмовників агентства, Нью-Делі виступає проти подальшого розширення БРІКС, куди минулого року вступили шість нових країн і попросилися ще десятки, включаючи світових ізгоїв, таких як М'янма чи Афганістан. Позицію Індії поділяють Бразилія та ПАР, розповіли Bloomberg чиновники цих країн.

Об'єднані Арабські Емірати, які вступили до БРІКС за підсумками саміту-2023, «повністю відкидають» спроби подати членство в блоці як знак того, що Глобальний Південь перебуває в опозиції до Заходу, повідомило джерело Bloomberg. ОАЕ має дуже добрі відносини із західними країнами, включаючи США, підкреслив інший чиновник країни.

Чого хоче путін

На саміті БРІКС, що стартує у вівторок у Казані, який Кремль назвав «найзначнішою зовнішньополітичною подією», яка будь-коли проводилася в росії, путін має намір запропонувати колегам альтернативну західну систему міжнародних платежів. Вона, за задумом Кремля, має пов'язати воєдино банки та ЦБ країн — членів організації, щоб проводити транзакції, минаючи долар, який, як стверджував, путін втрачає довіру через санкційну політику США.

Однак зустріч міністрів фінансів та голів Центробанків БРІКС, яка напередодні саміту відбулася в москві, була проігнорована країнами блоку: Китай, Індія та ПАР надіслали на неї замість міністрів їхніх заступників та молодших чиновників.

Навіть Китай, який став найбільшим торговим партнером росії після вторгнення в Україну, вважає надто амбітною ідею путіна про платежі в обхід долара.

На відміну від росії, інші країни БРІКС не перебувають під західними санкціями, і прямої мотивації перекроювати світовий фінансовий порядок не мають.

Джерело: Мінфін
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