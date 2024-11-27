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27 листопада 2024, 16:38

Unilever розповіла, чому пішла з рф

Компанія Unilever Plc вирішила покинути росію через втрату контролю над своєю діяльністю в країні. Про це заявив генеральний директор Хайн Шумахер, пише Bloomberg.

Компанія Unilever Plc вирішила покинути росію через втрату контролю над своєю діяльністю в країні.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами Шумахера, компанія більше не могла ефективно переміщувати кошти з росії та до росії, оцінювати результати своєї роботи чи впливати на управління брендами.

«Я не бачив перспективи у найближчому майбутньому, щоб ми повернули цей контроль, і саме це змусило нас ухвалити рішення про вихід із країни», — сказав він в інтерв'ю Bloomberg Television.

У жовтні Unilever, виробник відомого Dove, завершила продаж свого російського підрозділу місцевій компанії Arnest Group, не розкривши суму угоди.

Читайте: Unilever завершила продаж своїх активів у росії

Вартість активів підрозділу становила близько 600 мільйонів євро (629 мільйонів доларів). Вона включала чотири заводи та близько 3 000 співробітників.

Російська влада ускладнила вихід західних компаній, запровадивши нові податки та зменшивши оцінку вартості угод після введення санкцій.

Також виведення прибутків із країни потребує дозволу російського уряду, отримати який складно.

«За останні півтора року це, мабуть, було найважчим рішенням», — зазначив Шумахер, описуючи процес виходу з росії як «виснажливий процес».

Читайте: «Вихід із ринку — це непросто»: Unilever пояснила, чому не пішла з росії

Нагадаємо

У 2022 році після нападу росії на Україну Unilever призупинила постачання продукції на російський ринок та експорт товарів з території країни.

Концерн обіцяв продовжувати постачати росіян засобами особистої гігієни та продуктами, які виробляють на місцевих заводах. Влітку 2023 року гендиректор холдингу Хайн Шумахер оголошував, що компанія намагається продати свої російські активи, але поки що не знайшлося «життєздатного рішення».

Національне агентство із запобігання корупції внесло Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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