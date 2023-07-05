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5 липня 2023, 14:26 Читать на русском

«Вихід з ринку — це непросто»: Unilever пояснила, чому не пішла з росії

Британська компанія Unilever, один зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії, пояснила своє рішення продовжувати роботу в росії після того, як НАЗК внесло її до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє BBC.

Британська компанія Unilever, один зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії, пояснила своє рішення продовжувати роботу в росії після того, як НАЗК внесло її до переліку міжнародних спонсорів війни.

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Пояснення компанії

«Ми розуміємо, чому люди закликають Unilever покинути російський ринок. Ми також хочемо чітко пояснити, що ми не намагаємося захистити чи керувати нашим бізнесом у росії. Однак для таких компаній, як Unilever, які мають значну фізичну присутність у країні, вихід з ринку — це непросто», — заявили у компанії.

В Unilever додали, що якби вони покинули росію одразу, то «її бренди були б привласнені — і потім запущені у виробництво — російською державою».

Компанія також пояснює, що не було «бажаних» варіантів, але продовження ведення бізнесу в росії з «суворими обмеженнями» було «найкращим шляхом» у цих обставинах.

Своєю чергою Moral Rating Agency («Моральне рейтингове агентство»), що перевіряє прогрес компаній щодо їхнього виходу з росії, звинуватило Unilever у сприянні російському вторгненню.

Читайте: Список міжнародних спонсорів війни поповнила британська компанія

«Unilever повинна припинити ховатися за бухгалтерськими звітами й виправданнями та має подивитися правді очі — їх продаж морозива надає спроможність Путіну купувати зброю», — заявив засновник MRA Марк Діксон.

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.

Джерело: Мінфін
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JWT
JWT
5 липня 2023, 15:11
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