«Вихід з ринку — це непросто»: Unilever пояснила, чому не пішла з росії

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Пояснення компанії

«Ми розуміємо, чому люди закликають Unilever покинути російський ринок. Ми також хочемо чітко пояснити, що ми не намагаємося захистити чи керувати нашим бізнесом у росії. Однак для таких компаній, як Unilever, які мають значну фізичну присутність у країні, вихід з ринку — це непросто», — заявили у компанії.

В Unilever додали, що якби вони покинули росію одразу, то «її бренди були б привласнені — і потім запущені у виробництво — російською державою».

Компанія також пояснює, що не було «бажаних» варіантів, але продовження ведення бізнесу в росії з «суворими обмеженнями» було «найкращим шляхом» у цих обставинах.

Своєю чергою Moral Rating Agency («Моральне рейтингове агентство»), що перевіряє прогрес компаній щодо їхнього виходу з росії, звинуватило Unilever у сприянні російському вторгненню.

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«Unilever повинна припинити ховатися за бухгалтерськими звітами й виправданнями та має подивитися правді очі — їх продаж морозива надає спроможність Путіну купувати зброю», — заявив засновник MRA Марк Діксон.

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.