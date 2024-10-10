Unilever завершила продаж своїх активів у росії

Найбільший виробник товарів повсякденного попиту Unilever завершив продаж бізнесу в росії та білорусі. Про це повідомили у пресслужбі Unilever.

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Деталі

10 жовтня сторони офіційно повідомили про закриття угоди, але її суму не розкрили. Раніше вартість російського бізнесу Unilever оцінювалася в 35−40 мільярдів рублів з урахуванням дисконту. Це приблизно в півтора рази нижче за власну оцінку Unilever на кінець 2022 року — у 900 мільйонів євро.

Російській компанії дістануться виробничі майданчики в Єкатеринбурзі, Омську, Санкт-Петербурзі та Тулі. Новий власник отримає також бренди морозива «Магнат», косметики «Чиста лінія», «Бархатні ручки», «Чорний жемчуг».

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