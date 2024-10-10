Найбільший виробник товарів повсякденного попиту Unilever завершив продаж бізнесу в росії та білорусі. Про це повідомили у пресслужбі Unilever.
Unilever завершила продаж своїх активів у росії
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Деталі
10 жовтня сторони офіційно повідомили про закриття угоди, але її суму не розкрили. Раніше вартість російського бізнесу Unilever оцінювалася в 35−40 мільярдів рублів з урахуванням дисконту. Це приблизно в півтора рази нижче за власну оцінку Unilever на кінець 2022 року — у 900 мільйонів євро.
Російській компанії дістануться виробничі майданчики в Єкатеринбурзі, Омську, Санкт-Петербурзі та Тулі. Новий власник отримає також бренди морозива «Магнат», косметики «Чиста лінія», «Бархатні ручки», «Чорний жемчуг».
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Нагадаємо
У 2022 році після нападу росії на Україну Unilever призупинила постачання продукції на російський ринок та експорт товарів з території країни.
Концерн обіцяв продовжувати постачати росіян засобами особистої гігієни та продуктами, які виробляють на місцевих заводах. Влітку 2023 року гендиректор холдингу Хайн Шумахер оголошував, що компанія намагається продати свої російські активи, але поки що не знайшлося «життєздатного рішення».
Національне агентство із запобігання корупції внесло Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.
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