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3 липня 2023, 13:20 Читать на русском

Список міжнародних спонсорів війни поповнила британська компанія

НАЗК внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

НАЗК внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.

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Причина

У росії в Unilever працюють понад 3000 співробітників. У 2022 році на частку російського бізнесу припало 1,4% обороту Unilever і 2% її чистого прибутку, який у 2022 році зріс на 24,9%, порівнюючи з 2021-м, і склав 8,03 млрд євро. Виторг компанії зріс до 60,1 млрд євро (+14,5%). Продажі Unilever виросли у всіх категоріях, найбільше продажі косметики (+20,8%).

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Unilever пообіцяла призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції до росії та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати. Проте за рік війни прибуток Unilever Russia подвоївся з 4,8 млрд рублів (56 млн євро) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (108 млн євро) минулого року.

Читайте: 53% компаній Великобританії анонсували про свій вихід з росії. 27% все ще залишаються — KSE

Також завдяки отриманому значному прибутку (+91%) ТОВ «Юнілевер Русь» вдалося збільшити капітал до 34,5 млрд рублів у 2022 році з 25,3 млрд рублів у 2021 році, або на +37%.

«Юнілевер Русь» заплатила близько $50 млн податків до бюджету рф за 2022 рік.

Unilever заявила, що позиція компанії не змінилася щодо ведення бізнесу в росії, проте підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі продовжують свою роботу, а офіси — операційну діяльність, забезпечуючи присутність брендів у точках продажу.

«Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи воєнній машині Путіна. Ми внесли цю компанію до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки їхні сотні мільйонів податкових внесків до бюджету росії допомагають фінансувати війну проти України та можуть у такий спосіб навіть побічно фінансувати якусь групу російських найманців. Unilever має покинути росію зараз, або історія запам'ятає її співучасть у цій війні», — прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.

Джерело: Мінфін
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