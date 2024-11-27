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27 листопада 2024, 15:36

Нові санкції США проти банків рф обвалили рубль і створили дефіцит валюти

Нові санкції США проти російських банків призвели до подальшого падіння рубля, поставивши під загрозу останні канали прямого надходження іноземної валюти в країну. Про це пише агентство Bloomberg.

Нові санкції США проти російських банків призвели до подальшого падіння рубля, поставивши під загрозу останні канали прямого надходження іноземної валюти в країну.
Фото: depositphotos

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Падіння рубля

Рубль втратив понад 5% з 21 листопада, коли США ввели санкції проти близько 50 російських банків, які мають зв’язки з глобальною фінансовою системою.

Курс рубля перевищив 105 за долар — найслабший рівень з березня 2022 року, коли були запроваджені перші масштабні санкції через вторгнення в Україну.

Читайте: Курс російського рубля другий день поспіль «пробиває дно»

Серед об'єктів нових санкцій опинився і «Газпромбанк», який обслуговував міжнародні платежі за російський газ.

З початку року рубль впав на 16% відносно долара, свідчать дані Центробанку Р Ф. Крім того, він втратив майже 15% щодо китайського юаня.

Російські експортери та імпортери постають перед труднощами в міжнародних платежах із кінця 2023 року, коли США посилили тиск на дружні країни, погрожуючи вторинними санкціями для фінансових установ, що співпрацюють із росією.

У результаті прямі розрахунки з основними торговельними партнерами росії майже зупинилися. Натомість країна продовжує торгувати сировинними товарами через посередників, зазвичай отримуючи оплату в рублях.

Читайте:США ввели санкції проти «Газпромбанку» та ще понад 50 російський банків

Нові обмеження можуть ще більше ускладнити зовнішньоторгівельні операції та зменшити стимули для залучення валютної ліквідності до росії, зазначають аналітики Росбанку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Smehue4ki
Smehue4ki
27 листопада 2024, 15:56
#
Поки не побачимо нуль в їхньому ФНБ та кілька трильйонний дефіцит бюджету, то це все ситуативні коливання курсу
+
0
asdf2024
asdf2024
27 листопада 2024, 16:01
#
А гривна то чего обваливается ? Её то за щё …
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