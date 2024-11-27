Нові санкції США проти банків рф обвалили рубль і створили дефіцит валюти

Нові санкції США проти російських банків призвели до подальшого падіння рубля, поставивши під загрозу останні канали прямого надходження іноземної валюти в країну. Про це пише агентство Bloomberg.

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Падіння рубля

Рубль втратив понад 5% з 21 листопада, коли США ввели санкції проти близько 50 російських банків, які мають зв’язки з глобальною фінансовою системою.

Курс рубля перевищив 105 за долар — найслабший рівень з березня 2022 року, коли були запроваджені перші масштабні санкції через вторгнення в Україну.

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Серед об'єктів нових санкцій опинився і «Газпромбанк», який обслуговував міжнародні платежі за російський газ.

З початку року рубль впав на 16% відносно долара, свідчать дані Центробанку Р Ф . Крім того, він втратив майже 15% щодо китайського юаня.

Російські експортери та імпортери постають перед труднощами в міжнародних платежах із кінця 2023 року, коли США посилили тиск на дружні країни, погрожуючи вторинними санкціями для фінансових установ, що співпрацюють із росією.

У результаті прямі розрахунки з основними торговельними партнерами росії майже зупинилися. Натомість країна продовжує торгувати сировинними товарами через посередників, зазвичай отримуючи оплату в рублях.

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Нові обмеження можуть ще більше ускладнити зовнішньоторгівельні операції та зменшити стимули для залучення валютної ліквідності до росії, зазначають аналітики Росбанку.