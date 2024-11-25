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25 листопада 2024, 19:43

Курс російського рубля другий день поспіль «пробиває дно»

Рубль продовжує стрімко знецінюватися на Московській біржі та ринку Форекс після посилення американських фінансових санкцій, під які потрапили 50 російських банків, включно з державним Газпромбанком. Про це інформує російський «Коммерсантъ».

Рубль продовжує стрімко знецінюватися на Московській біржі та ринку Форекс після посилення американських фінансових санкцій, під які потрапили 50 російських банків, включно з державним Газпромбанком.

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Що відомо

Курс долара на ринку Форекс піднявся до 104,32 рубля, майже повторивши максимум за останні 2,5 роки, зафіксований на торгах в п’ятницю. Євро перетнув позначку 109 рублів вперше з серпня 2023 року: на 18:08 європейська валюта торгується по 109,44 рубля.

25 листопада на торгах юань до рубля встановив новий рекорд, вперше з березня 2022 року, додавши майже 3% за кілька годин і досягнувши позначки 14,49 рубля. З початку листопада китайська валюта подорожчала на 7%.

Деталі

Слабкість рубля є результатом посилення санкцій, які торкнулися банків, що відповідають за приток валюти до росії, відзначає інвестбанкір Євгеній Коган. Однією з головних цілей Мінфіну США став Газпромбанк — останній з великих державних банків, який зберігав доступ до системи SWIFT та американської фінансової системи.

В росії спостерігається дефіцит валюти, на фоні якого виникає надлишок рублів через збільшення державних витрат наприкінці року, зазначає Іскандер Луцко з інвестиційної компанії Aigenis. Він прогнозує зростання курсу долара до 110 рублів вже в грудні, водночас бізнес вже закладає в бюджети курси на рівні 115−120 рублів за долар.

Джерело: Мінфін
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