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21 листопада 2024, 19:11

США ввели санкції проти «Газпромбанку» та ще понад 50 російський банків

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків «Газпромбанк» та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору рф. Про це йдеться у пресрелізі Мінфіну США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків «Газпромбанк» та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору рф.

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Деталі

OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.

Очільниця Мінфіну США Джанет Єллен зауважила, що «Газпромбанк» залишався останнім з-поміж найбільших російських банків, щодо якого досі не були застосовані санкції. 

Читайте: Останній великий російський держбанк відріжуть від фінансової системи США

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Білий дім розглядає можливість включення до чорних списків Газпромбанку — третього за розміром активів банку в рф, який є «хабом» для газових розрахунків з Європою.

На третину банк прямо належить Газпрому, а ще на 40% — його пенсійному фонду, Газпромбанк досі не підпадав під жорсткі західні обмеження: у США йому заборонено лише залучати капітал на борговому ринку, хоча під блокуючими санкціями знаходяться його топменеджери та дочірня ІТ-компанія. У Євросоюзі банк також уникнув чорних списків, а блокувальники проти банку запровадила лише Великобританія.

У результаті банк міг стати одним із головних операторів гігантських запасів валюти, які кремль накопичив за кордоном після того, як активи Центрального банку на Заході були заморожені.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
21 листопада 2024, 20:16
#
Де санкції проти Росатому?
+
0
Criptor82
Criptor82
21 листопада 2024, 20:39
#
Це вже вдруге коли США застосували серйозні санкції. Перший раз на початку війни коли заморозили валютні резерви ЦБ. Газпромбанк був банком через який йшли мільярдні розрахунки за нафту та газ, припускаю що частина іншого експорту теж (уран, метали, хімпродукція та зерно). На коррахунках за останні 3 роки могло бути акомульовано щонайменше 100млрд. в доларах та євро. Тому це серйозний удар. А санкції ще відносно 50 банків, призведуть до проблем з купівлею продажем валюти на поза біржовому ринку. Якщо простіше то тепер у Росії буде ще більше проблем з розрахунками по експорту та імпорту, бонусом прискорення девальвації рубля та інфляція. По суті частка долара та євро в зовнішній торгівлі з 20% знизиться до 10%, а можливо ще менше, якщо під санкції попаде дочка Райфайзенбанк. Тепер для них печалька буде, як отримати гроші за газ що йде в ЄС та Турцію, а також нафту. Хоча OFAC дозволив проведення розрахунків за енергетичні товари до квітня 2025, не факт що в січні він не відізве цю ліцензію. Або Трамп це зробить. Цікаво було б дізнатись, чи енергетичний експорт в Китай йшов теж через цей банк, тоді подвійна для них печалька. Я лише одного не розумію, чому це було зроблено в листопаді 2024, а не в березні 2022. Можливо війна тоді б вже закінчилась. Хоча я все розумію, питання скоріш риторичне.
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