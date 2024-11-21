США ввели санкції проти «Газпромбанку» та ще понад 50 російський банків

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків «Газпромбанк» та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору рф. Про це йдеться у пресрелізі Мінфіну США.

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OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.

Очільниця Мінфіну США Джанет Єллен зауважила, що «Газпромбанк» залишався останнім з-поміж найбільших російських банків, щодо якого досі не були застосовані санкції.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Білий дім розглядає можливість включення до чорних списків Газпромбанку — третього за розміром активів банку в рф, який є «хабом» для газових розрахунків з Європою.

На третину банк прямо належить Газпрому, а ще на 40% — його пенсійному фонду, Газпромбанк досі не підпадав під жорсткі західні обмеження: у США йому заборонено лише залучати капітал на борговому ринку, хоча під блокуючими санкціями знаходяться його топменеджери та дочірня ІТ-компанія. У Євросоюзі банк також уникнув чорних списків, а блокувальники проти банку запровадила лише Великобританія.

У результаті банк міг стати одним із головних операторів гігантських запасів валюти, які кремль накопичив за кордоном після того, як активи Центрального банку на Заході були заморожені.