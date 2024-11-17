Останній великий російський держбанк відріжуть від фінансової системи США

Останній з великих державних банків росії, який зберігає доступ до системи SWIFT і розрахунків в основних світових валютах , стане об'єктом нових санкцій США. Про це повідомляє Nikkei з посиланням на знайомих із запитанням чиновників.

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Білийдім розглядає можливість включення до чорних списків Газпромбанку — третього за розміром активів банку в рф, який є «хабом» для газових розрахунків з Європою.

Банк може потрапити під блокуючі санкції: йому заборонять будь-які операції з американськими банками. Рішення щодо санкцій буде ухвалено до кінця листопада — США повідомили про це партнерів щодо G7, розповіли джерела видання, серед яких високопосадовці європейських чиновників.

На третину банк прямо належить Газпрому, а ще на 40% — його пенсійному фонду, Газпромбанк досі не підпадав під жорсткі західні обмеження: у США йому заборонено лише залучати капітал на борговому ринку, хоча під блокуючими санкціями знаходяться його топменеджери та дочірня ІТ-компанія. У Євросоюзі банк також уникнув чорних списків, а блокувальники проти банку запровадила лише Великобританія.

У результаті банк міг стати одним із головних операторів гігантських запасів валюти, які Кремль накопичив за кордоном після того, як активи Центрального банку на Заході були заморожені.