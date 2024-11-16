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16 листопада 2024, 11:30

Держборг США вперше перевищив $36 трильйонів

Обсяг державного боргу США вперше в історії перевищив 36 трлн. Це випливає із даних на сайті US Debt Clock.org, де транслюється зміна американського держборгу в реальному часі. Офіційні дані щодо розміру боргу Міністерство фінансів США публікує із затримкою у декілька днів.

Обсяг державного боргу США вперше в історії перевищив 36 трлн.
Фото: depositphotos

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Як змінився держборг

За попередній рік держборг зріс приблизно на $2,3 трлн, випливає із даних американського Міністерства фінансів. Темпи зростання державного боргу США пришвидшилися. Позначку $34 трлн державний борг США подолав 3 січня 2024 року, а вже 26 липня рівень американського держборгу перевищив $35 трлн.

У середині червня бюджетне управління Конгресу США спрогнозувало, що загальний державний борг до 2034 року зросте до $50,7 трлн, або 122% ВВП країни.

Читайте: Ілон Маск попередив США про загрозу банкрутства

Нагадаємо

Раніше в США діяла стеля боргу — це обмеження, яке Конгрес накладає на суму непогашеного державного боргу, який може мати федеральний уряд.

Після досягнення стелі боргу федеральний уряд не може збільшити суму непогашеного боргу, втрачаючи можливість оплачувати рахунки та фінансувати свої програми та послуги.

У червні 2023 року президент США Джо Байден припинив дію ліміту держборгу до 1 січня 2025 року. Без призупинення дії ліміту держборгу або його підвищення Мінфін США втратив би можливість фінансувати діяльність уряду. Проблему американського держборгу доведеться вирішувати наступному президентові США. У країні 5 листопада відбулися вибори, на яких більшість голосів набрав Дональд Трамп. Його інавгурація відбудеться 20 січня.

Читайте: При Трампі держборг США може зрости вдвічі — FT

На початку листопада Дональд Трамп заявляв, що США можуть сплатити свій державний борг за рахунок криптовалюти. Про заборгованість США у рамках своєї передвиборчої кампанії Трамп висловлюється не вперше. Раніше у серпні він пообіцяв погасити держборг своєї країни, якщо стане президентом. «Я думаю, що у криптовалюти велике майбутнє <…> Можливо, з їх допомогою ми окупимо 35 трильйонів доларів», — сказав він.

Найбільші власники держборгу США станом на серпень 2024 року:

  • Японія — $1,129 трлн, або 13,28% від загальної суми боргу;
  • Китай — $774,6 млрд, або 9,11%;
  • Великобританія — $743,9 млрд, або 8,75%;
  • Кайманові острови — $419,5 млрд, або 4,93%;
  • Люксембург — $402 млрд, або 4,73%.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
16 листопада 2024, 11:40
#
Як може $1,129 трлн. бути 13,28% від загальної суми боргу, тобто від 36 трлн.
Чи $774,6 млрд, як може бути 9,11%? І так далі.
Напишіть куди прислати калькулятор:)
Насправді США заборгували «своїй» друкарні, тобто фрс.
+
0
R S
R S
16 листопада 2024, 13:36
#
Як може $1,129 трлн. бути 13,28% від загальної суми боргу, тобто від 36 трлн.
Чи $774,6 млрд, як може бути 9,11%? І так далі.

Видимо, посчитали %% от внешнего госдолга, а внутренний не учитывают.
А 36 трильёнов — это общий госдолг.
+
0
gucci
gucci
16 листопада 2024, 13:59
#
Потрошку обмінюємо туалетний папір з американськими нелохами на європейські фантікі. Щось мене бере сумнів, що америка стане знову великою. Хіба що на туалетному папері замість історичних нелохів намалюють 47го у різних позах: на 100ці - із лавровим вінком, на 1000 — із німбом, на 5 — з клюшкою для гольфа
+
0
gucci
gucci
16 листопада 2024, 14:00
#
Нєлох, бо лохів на війну відправляє, а сам нєлох.
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