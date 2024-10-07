За Трампа держборг США може зрости удвічі — FT

Економічні плани Дональда Трампа, згідно з новим аналізом Комітету відповідального федерального бюджету, можуть призвести до зростання федерального боргу майже вдвічі більше, ніж якби президентом стала Камала Гарріс. Про це пише газета Financial Times, передає ЕП.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Борг

До 2035 року федеральний борг може зрости на $7,5 трлн, якщо Трамп переможе на виборах і виконає свої обіцянки щодо зниження податків для фізичних осіб та бізнесу, запровадження високих тарифів на імпортні товари та депортації мільйонів іммігрантів.

Платформа Гарріс, яка включає розширення податкових пільг для малого бізнесу, покращення доступу до недорогої дитячої опіки та житла, але підвищення корпоративних податків, призведе до зростання боргу на $3,5 трлн за той самий період.

«Наступний президент зіштовхнеться зі значними фінансовими викликами: рекордний рівень боргу, великі структурні дефіцити, зростаючі відсоткові виплати та ймовірне банкрутство важливих фондів», зазначено у звіті CRFB. Також попереджається про уповільнення економічного зростання та ослаблення національної безпеки через великий державний борг.

Що обіцяє Трамп

Аналіз CRFB показує, наскільки Трамп відмовився від традиційної республіканської обережності щодо боргу, яку кандидати часто просували під час передвиборчих кампаній. Крім продовження податкових скорочень, введених у 2017 році, Трамп обіцяє нові податкові знижки.

До цих планів входять зниження податку на прибуток для корпорацій та скорочення податків на доходи від понаднормової роботи, чайових і пенсій. Також він хоче скасувати обмеження на відрахування податків на рівні штатів та місцевих органів, що не подобається заможним передмістям.

За оцінками CRFB, лише ці податкові скорочення можуть збільшити борг на $9 трлн, але загальні тарифи та інші збори можуть скоротити це зростання майже на $3 трлн.

Плани Гарріс

У планах Гарріс найбільші витрати пов'язані з податковими пільгами для домогосподарств із доходом менше $400 тисяч та сімей із маленькими дітьми.

Ці заходи можуть збільшити борг на понад $4 трлн, але частково це буде компенсовано збільшенням корпоративного податку, що принесе близько $1 трлн. Гарріс пропонує збільшити податок на капітальні доходи з 20% до 28%, що є менш суттєвим підвищенням, ніж пропонував президент Джо Байден.

З огляду на невизначеність щодо результатів виборів та як розвиватиметься економічна ситуація, результати для боргу можуть суттєво відрізнятися, зазначає CRFB. У найкращому випадку, план Гарріс не збільшить дефіцит, а в гіршому — додасть $8,1 трлн. У Трампа цей показник коливатиметься від $1,45 трлн до понад $15 трлн.

Нині державний борг США становить 99% від валового внутрішнього продукту (ВВП) США. Згідно з прогнозами, цей показник збільшиться до 125% протягом наступних десяти років, якщо не буде змін у законодавстві. При Гарріс він зросте на 8% до 133% ВВП, а при Трампі — на 17% до 142% ВВП.