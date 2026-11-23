Українці дедалі активніше заходять на інвестиційний ринок із невеликими сумами, а зниження середнього чека може свідчити про залучення нових інвесторів, які лише починають формувати портфель. Водночас доступність інвестицій не означає, що всі пропозиції з невеликим порогом входу однаково безпечні: роздрібному інвестору часто складно оцінити бізнес, юридичну структуру та реальну здатність компанії виплачувати дохід.

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Під час конференції «Жити на відсотки» представникі фінансових компаній, інвестиційних фондів та ринку нерухомості, обговорили, як змінюється поведінка інвесторів, які інструменти доступні з невеликими сумами та чому диверсифікація, прозорість і перевірка контрагентів важливіші за обіцянки високої дохідності.

За словами учасників дискусії, тенденція до зменшення інвестиційного чека помітна в їхній практиці.

«Малий чек — це не соромно… За малим чеком часто — не маленький клієнт, а не впевнений клієнт. Це клієнт, який починає свій шлях», — вважає експерт із земельних інвестицій, автор проєкту ҐРУНТОВНО — Земельний Інвестиційний Фонд, Сергій Крамаренко.

Президент інвестиційної групи Univer Тарас Козак зазначив, що середній чек у сегменті клієнтів, яких компанія відносить до категорії tail, становить близько 40 тис. грн на одну операцію, але поступово знижується.

На ринок приходять люди, які раніше не інвестували, і починають із невеликих сум — іноді від 1000 грн. Такий підхід дає можливість спробувати інструмент, оцінити його роботу та поступово збільшувати вкладення.

Водночас невеликі інвестиції можуть бути не лише способом протестувати ринок, а й інструментом диверсифікації. Замість того щоб вкладати весь капітал в один проєкт, люди розподіляють його між кількома напрямами.

Учасники дискусії також пов'язують активність інвесторів із ситуацією в країні. Погіршення безпекових умов, обстріли та невизначеність можуть безпосередньо впливати на готовність людей вкладати кошти, тоді як позитивні сигнали щодо перспектив миру здатні посилювати інвестиційний інтерес.

176 млрд грн в ОВДП: українці активніше вкладають у державні облігації

Одним із найбільш доступних інструментів для інвесторів із невеликим чеком залишаються облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). За даними, наведеними Тарасом Козаком під час дискусії, на момент виступу обсяг інвестицій фізичних осіб у державні облігації наближався до 176 млрд грн.

Цифра 176 млрд грн наведена спікером на момент проведення дискусії. Для публікації її варто звірити з актуальною статистикою депозитарію НБУ.

На початку року цей показник становив близько 112 млрд грн. Таким чином, за наведеною статистикою, за рік обсяг вкладень фізичних осіб збільшився приблизно на 64 млрд грн, або близько 57%.

Козак вважає гривневі інструменти важливим елементом портфеля українського інвестора, особливо якщо основна мета — збереження та поступове збільшення купівельної спроможності заощаджень.

«Основна задача інвестора — збільшити купівельну спроможність ваших грошей. Не більше нуліків, не більше доларів, не більше євро, більше товарів і послуг, які ви можете купити на свої заощадження», — пояснив він.

За його словами, гривневі ОВДП можуть бути інструментом для консервативних інвесторів, які не очікують надзвичайно високих прибутків, але хочуть отримувати дохід, що перевищує інфляцію. Він навів приклад ставок близько 15−16% річних за ОВДП, які, за його оцінкою, могли забезпечити приріст купівельної спроможності за умов інфляції на рівні приблизно 12−12,5%.

Ці ставки та інфляційні параметри — приклад, наведений спікером під час дискусії, а не актуальна універсальна пропозиція на ринку. Фактична дохідність залежить від строку, типу облігації, ціни купівлі та умов її погашення.

Козак наголошує, що ОВДП не обов'язково мають становити весь портфель. Частка державних облігацій залежить від цілей, горизонту інвестування та готовності людини приймати ризик. Водночас для українського інвестора гривневі інструменти можуть бути важливою складовою диверсифікації.

Чому висока дохідність не завжди означає хорошу інвестицію

Окремою темою дискусії стали завищені очікування роздрібних інвесторів. Частина людей, які заходять на ринок із невеликими сумами, не хоче чекати роками і прагне швидко перетворити невеликий капітал на значний. Через це пропозиції з дохідністю 10−15% можуть здаватися їм недостатньо привабливими, навіть якщо вони передбачають відносно зрозумілу модель та помірний ризик.

«Дуже багато насправді інвесторів, які дійсно хочуть проінвестувати з малим чеком. І коли вони чують, наприклад, річну прибутковість, прибуткову ставку 10%, для них це мала, для них це малий відсоток… На жаль, я вважаю, що тут проблема в завищених обіцянках власників різних проєктів, девелоперів, які обіцяють високу, високу ставку», — повідомив Сергій Крамаренко.

Співзасновник і керуючий партнер спільноти УкрІнвестКлуб Дмитро Карпіловський також звернув увагу на проблему завищених обіцянок, які можуть формувати очікування інвесторів.

За його словами, якщо людина прагне отримати значно вищу дохідність, вона має розуміти, що це зазвичай передбачає більший ризик. Проблема полягає в тому, що інвестор із невеликим чеком часто не має достатньої компетенції, щоб самостійно оцінити ризики конкретного бізнесу, юридичну структуру пропозиції чи можливість повернення коштів.

Тому експерт радить не орієнтуватися лише на відсоток, який обіцяє компанія, а з'ясовувати, за рахунок чого формується дохід, наскільки реалістична бізнес-модель та які механізми захисту передбачені для інвестора.

Земля, нерухомість та інвестиційні фонди: що доступно з невеликим чеком

На ринку поступово з'являються різні формати колективного інвестування, які дозволяють вкладати кошти в активи, недоступні для самостійного придбання з невеликим бюджетом.

Серед таких напрямів учасники дискусії назвали:

Землю. Інвестор може вкладати кошти в земельні активи через інвестиційні структури або сертифікати. Дохід може формуватися за рахунок орендних платежів і зміни вартості землі. Водночас потрібно оцінювати юридичну структуру, умови виходу та реальне забезпечення інвестиції.

Готельну нерухомість. Колективні формати дозволяють отримати доступ до інвестицій у готельні об'єкти, не купуючи весь комплекс або окремий номер за повну вартість. Однак інвестор не завжди отримує пряме право власності на конкретний об'єкт.

Енергетику. Інвестиції в енергетичні проєкти можуть передбачати участь у спільних структурах або кооперативах. Учасники дискусії звернули увагу на те, що юридична форма таких інвестицій може бути незрозумілою для роздрібного інвестора.

Інвестиційні фонди. Вони дозволяють об'єднувати капітал і вкладати його в різні активи. Перевагою може бути доступ до ширшого набору інструментів, однак інвестору потрібно розуміти структуру фонду, його витрати, стратегію та ризики.

Корпоративні облігації. Це можливість позичати гроші компаніям, отримуючи процентний дохід. Проте на відміну від державних облігацій, корпоративні папери несуть кредитний ризик емітента, а виплата доходу та повернення коштів залежать від його фінансового стану.

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Що перевірити перед інвестицією з невеликим чеком

Учасники дискусії зійшлися на тому, що доступність інвестицій не повинна означати спрощення оцінки ризиків. Навіть якщо людина вкладає 1000 грн, вона має розуміти, що відбувається з її коштами.

Перед інвестицією варто з'ясувати:

Юридичну форму: що саме купує інвестор — цінний папір, частку в компанії, право вимоги, пай чи інший інструмент.

Бізнес-модель: за рахунок чого формується дохід і чи є реальне джерело виплат.

Забезпечення: чи прив'язана інвестиція до конкретного активу, чи є застави, гарантії або інші механізми захисту.

Історію виплат: чи виконував емітент свої зобов'язання, чи можна підтвердити фактичні результати, а не лише прогнозовану дохідність.

Умови виходу: чи можна продати актив, повернути кошти, переуступити право вимоги або скористатися альтернативним механізмом.

Ризики: що станеться, якщо проєкт не реалізується, бізнес зіткнеться з проблемами або ринкова вартість активу впаде.

Дмитро Карпіловський радить починати не з вибору інструменту, а з навчання та аналізу ринку.

«Проінвестуйте час, перш ніж проінвестуєте кошти, тоді все вийде», — підсумував він.

Куди може рухатися український ринок інвестицій

Учасники дискусії очікують розвитку фондового ринку, корпоративних облігацій, інвестиційних фондів, а також колективних моделей вкладення в землю, енергетику, нерухомість та інші галузі.

Перспективною може бути диверсифікація за типами активів, секторами та строками. Водночас представники земельного та нерухомого напрямів наголошують на важливості зрозумілої бізнес-моделі й реального активу, який лежить в основі інвестиції.

Головним викликом залишається не лише збільшення кількості інвестиційних продуктів із невеликим порогом входу, а й підвищення фінансової грамотності. Без цього доступ до нових інструментів може збільшити не тільки можливості інвесторів, а й ризик втрат.