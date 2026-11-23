З 1 січня 2027 року в Україні має запрацювати Єдина система нотаріату. Вона об'єднає основні нотаріальні реєстри в одному цифровому середовищі та забезпечить електронний обмін даними з іншими державними інформаційними системами. Уряд затвердив відповідні зміни постановою № 1453 від 14 листопада 2026 року.

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Документ не передбачає заміни нотаріуса автоматизованою системою: рішення про вчинення нотаріальної дії, як і раніше, ухвалюватиме фахівець. Основна мета реформи — об'єднати цифрову інфраструктуру нотаріату та спростити доступ до необхідної інформації.

Окрім того, нотаріуси зможуть оперативніше перевіряти документи, особу клієнта та необхідні відомості з державних реєстрів без окремого пошуку інформації в різних системах.

Які реєстри об'єднають у новій системі

Єдина система нотаріату працюватиме як інтегроване інформаційне середовище. До її складу увійдуть чотири основні реєстри:

Єдиний реєстр довіреностей — міститиме відомості про посвідчені довіреності, їхні дублікати та припинення їхньої дії.

Спадковий реєстр — використовуватиметься для роботи зі спадковими справами та відповідними відомостями.

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів — дасть змогу перевіряти облік і використання спеціальних бланків, на яких оформлюють нотаріальні документи.

Єдиний реєстр нотаріусів — міститиме інформацію про нотаріусів.

Таким чином, замість роботи з окремими реєстрами нотаріуси отримають доступ до них через єдину систему. Вона також забезпечуватиме обмін інформацією з іншими державними ресурсами.

Які дані нотаріуси зможуть перевіряти автоматично

Одна з головних практичних змін — електронна взаємодія з державними реєстрами. Зокрема, передбачено обмін даними з:

Єдиним державним демографічним реєстром;

Державним реєстром фізичних осіб — платників податків;

Єдиним державним реєстром юридичних осіб, ФОП та громадських формувань;

Єдиним реєстром боржників;

іншими державними інформаційними системами, реєстрами та базами даних.

Це означає, що під час посвідчення договору, оформлення довіреності, спадщини чи іншої нотаріальної дії фахівець зможе отримувати необхідні відомості безпосередньо через Єдину систему нотаріату.

Наприклад, під час звернення клієнта нотаріус зможе перевірити дійсність документа, що посвідчує особу, та отримати потрібні відомості з державних реєстрів. Для цього не потрібно буде окремо переходити до кожного інформаційного ресурсу.

Водночас доступ до даних не буде необмеженим: кожен користувач системи зможе працювати лише з тією інформацією та функціями, які відповідають його законним повноваженням.

Електронні запити, документи та особисті кабінети

Постанова передбачає не лише об'єднання реєстрів, а й додаткові інструменти для роботи з ними.

Зокрема, система має забезпечувати:

надсилання електронних запитів між користувачами та отримання відповідей;

обмін документами, зокрема сканованими копіями нотаріальних документів;

внесення відомостей до реєстрів;

завантаження та зберігання сканованих документів у випадках, передбачених законодавством;

формування статистичної звітності й аналітичної інформації;

пошук, оновлення, архівування та відновлення даних;

захист інформації від несанкціонованого доступу.

Для користувачів, які мають спеціальні повноваження, передбачено електронний кабінет. Через нього нотаріуси, їхні помічники, працівники нотаріальних контор та інші визначені категорії користувачів зможуть працювати з функціями системи відповідно до своїх прав доступу.

Фізичні та юридичні особи також зможуть отримувати інформацію через вебінтерфейс, але лише в тих випадках і в тому обсязі, які дозволяє законодавство. Тобто запуск системи не означає, що громадяни отримають вільний доступ до всіх нотаріальних записів або персональних даних.

Як зміниться перевірка довіреностей і нотаріальних документів

Окремі зміни стосуються Єдиного реєстру довіреностей. Через нову систему реєструватимуть довіреності, їхні дублікати та припинення їхньої дії. Також реєстратори зможуть видавати витяги з реєстру.

До роботи з реєстром залучатимуть не лише нотаріусів, а й помічників приватних нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор та архівів, а також інших працівників у межах їхніх повноважень.

Передбачено й окремий механізм інформування особи, якої стосуються відомості: у разі запитів інших осіб щодо інформації про неї з Єдиного реєстру довіреностей система має забезпечувати відповідне повідомлення за наявності технічної можливості.

Водночас для посадових осіб консульських установ і посольств України передбачено окремий етап підключення до реєстру довіреностей. Їх планують включити до переліку публічних реєстраторів із 1 січня 2028 року, але не раніше запровадження відповідної технічної можливості.

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Коли запустять систему та як проходитиме перехід

Постанова визначає 1 січня 2027 року датою початку функціонування Єдиної системи нотаріату та її складових.

До 20 грудня 2026 року нотаріуси зможуть добровільно долучитися до тестування програмного забезпечення. Для них також планують проводити навчальні вебінари та надавати роз’яснення щодо роботи з новою системою.

Під час тестування нотаріуси використовуватимуть нові цифрові інструменти паралельно з відповідними реєстрами. Внесені в тестовому режимі відомості зберігатимуться лише на період випробування, після чого їх мають видалити до 1 січня 2027 року.

Постанова № 1453 також скасовує урядові рішення № 619 від 30 травня 2024 року та № 1055 від 27 серпня 2025 року, які стосувалися попереднього експериментального проєкту реєстрації нотаріальних дій в електронному реєстрі.

Для громадян головний очікуваний результат — швидша перевірка документів і відомостей під час нотаріальних процедур. Водночас сама реформа не скасовує необхідності звертатися до нотаріуса та не переводить усі нотаріальні послуги в онлайн-формат. Її ключова зміна — створення спільної цифрової інфраструктури, через яку нотаріуси зможуть працювати з реєстрами та державними даними.

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