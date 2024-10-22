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22 жовтня 2024, 13:52

Ілон Маск попередив США про загрозу банкрутства

Мільярдер Ілон Маск заявив про швидке банкрутство своєї країни в тому випадку, якщо Америка не скоротить державні витрати. Про це він написав у Х у відповідь на публікацію користувача, в якій було представлено інформацію про кількість процентних платежів за держборгом США.

Мільярдер Ілон Маск заявив про швидке банкрутство своєї країни в тому випадку, якщо Америка не скоротить державні витрати.
Фото: depositphotos

Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Бізнесмен підкреслив, що всі податкові надходження можуть бути віддані за держборг, у цьому випадку скарбниця виявиться порожньою.

Держборг США

Управління конгресу США щодо бюджету прогнозує, що до 2034 р. держборг виросте до $50,7 трлн. Такий показник дорівнює 122% ВВП США, причому не виключений ризик підвищення показника.

Читайте: При Трампі держборг США може зрости вдвічі — FT

Держборг США зріс з $28 трлн у 2021 р. до $34,5 трлн у 2024 р.

Нагадаємо

Нині державний борг США становить 99% від валового внутрішнього продукту (ВВП) США. Згідно з прогнозами, цей показник збільшиться до 125% протягом наступних десяти років, якщо не буде змін у законодавстві. За Гарріс він зросте на 8% до 133% ВВП, а за Трампа — на 17% до 142% ВВП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Я_ __
Я_ __
22 жовтня 2024, 13:58
#
А що або хто заважає США додрукувати ще трильйони доларів?

Типу, МВФ? Та США явно класти на МВФ, США друкують світову валюту, під час ковіду вкинули кілька трильйонів надрукованих в економіку, що зараз заважатиме?))
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0
potator
potator
22 жовтня 2024, 14:17
#
И только сеня яценюк знает как поднять страну с колен когда бюджет уехал на камазе
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