Ілон Маск попередив США про загрозу банкрутства

Мільярдер Ілон Маск заявив про швидке банкрутство своєї країни в тому випадку, якщо Америка не скоротить державні витрати. Про це він написав у Х у відповідь на публікацію користувача, в якій було представлено інформацію про кількість процентних платежів за держборгом США.

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Бізнесмен підкреслив, що всі податкові надходження можуть бути віддані за держборг, у цьому випадку скарбниця виявиться порожньою.

Держборг США

Управління конгресу США щодо бюджету прогнозує, що до 2034 р. держборг виросте до $50,7 трлн. Такий показник дорівнює 122% ВВП США, причому не виключений ризик підвищення показника.

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Держборг США зріс з $28 трлн у 2021 р. до $34,5 трлн у 2024 р.

Нагадаємо

Нині державний борг США становить 99% від валового внутрішнього продукту (ВВП) США. Згідно з прогнозами, цей показник збільшиться до 125% протягом наступних десяти років, якщо не буде змін у законодавстві. За Гарріс він зросте на 8% до 133% ВВП, а за Трампа — на 17% до 142% ВВП.