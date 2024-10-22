Мільярдер Ілон Маск заявив про швидке банкрутство своєї країни в тому випадку, якщо Америка не скоротить державні витрати. Про це він написав у Х у відповідь на публікацію користувача, в якій було представлено інформацію про кількість процентних платежів за держборгом США.
Ілон Маск попередив США про загрозу банкрутства
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Бізнесмен підкреслив, що всі податкові надходження можуть бути віддані за держборг, у цьому випадку скарбниця виявиться порожньою.
Держборг США
Управління конгресу США щодо бюджету прогнозує, що до 2034 р. держборг виросте до $50,7 трлн. Такий показник дорівнює 122% ВВП США, причому не виключений ризик підвищення показника.
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Держборг США зріс з $28 трлн у 2021 р. до $34,5 трлн у 2024 р.
Нагадаємо
Нині державний борг США становить 99% від валового внутрішнього продукту (ВВП) США. Згідно з прогнозами, цей показник збільшиться до 125% протягом наступних десяти років, якщо не буде змін у законодавстві. За Гарріс він зросте на 8% до 133% ВВП, а за Трампа — на 17% до 142% ВВП.
Коментарі - 2
Типу, МВФ? Та США явно класти на МВФ, США друкують світову валюту, під час ковіду вкинули кілька трильйонів надрукованих в економіку, що зараз заважатиме?))