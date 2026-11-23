У жовтні 2026 року найбільше нових легкових автомобілів в Україні придбали у Києві, Київській, Дніпропетровській, Львівській та Харківській областях. На ці п'ять регіональних ринків припало 65% усіх продажів нових легковиків. Водночас у кожному з них попит скоротився порівняно з минулим роком. Про це повідомляє «Укравтопром».

У жовтні 2026 року найбільше нових легкових автомобілів в Україні придбали у Києві, Київській, Дніпропетровській, Львівській та Харківській областях.

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Де купували найбільше авто

Лідером за кількістю придбаних нових легковиків традиційно залишився Київ. У жовтні в столиці зареєстрували 1813 автомобілів, що на 25% менше, ніж за аналогічний місяць 2025 року.

До п'ятірки найбільших регіональних авторинків увійшли:

Київ — 1813 авто, скорочення продажів на 25%.

Київська область — 487 авто, падіння на 36%.

Дніпропетровська область — 353 авто, на 42% менше, ніж торік.

Львівська область — 294 авто, скорочення на 27%.

Харківська область — 253 авто, падіння на 45%.

Найбільше скорочення продажів серед п'яти регіонів зафіксували на Харківщині, де попит упав майже вдвічі. Найменше зниження спостерігалося у столиці.

Разом у цих регіонах за місяць придбали 3200 нових легкових автомобілів. Понад половину цього обсягу забезпечив Київ.

Які моделі обирали покупці

Смаки автомобілістів у різних регіонах відрізнялися.

Найпопулярнішим новим легковиком у Києві та Харківській області став Renault Duster.

У Київській області найбільшим попитом користувався Toyota Land Cruiser Prado, тоді як у Дніпропетровській області лідером продажів став Toyota RAV4.

На Львівщині перше місце посів Skoda Kodiaq.

Усі п'ять регіональних бестселерів належать до класу кросоверів та позашляховиків.

Що відбувається з авторинком

Як раніше писав «Мінфін», загалом у жовтні 2026 року українці придбали близько 4,9 тис. нових легкових автомобілів. Це на 37% менше, ніж за аналогічний період минулого року. За підсумками десяти місяців продажі становили 53,5 тис. автомобілів, скоротившись на 12% у річному вимірі.

Скорочення попиту особливо помітне серед приватних покупців. За даними «Мінфіну», у жовтні продажі нових легковиків фізичним особам впали на 46%, тоді як корпоративний сегмент скоротився на 16%. Це свідчить про значно глибший спад у роздрібному сегменті автомобільного ринку.

Водночас географічна концентрація продажів залишається високою. Якщо за підсумками січня — вересня на Київ та чотири області припадало 63% реалізації нових легковиків, то у жовтні їхня частка досягла 65%. Попри загальне падіння попиту, столиця та найбільші обласні ринки продовжують забезпечувати основний обсяг продажів