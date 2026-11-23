У Нідерландах готують нові правила перебування українців після завершення тимчасового захисту ЄС, який наразі діє до 4 березня 2028 року. Тим, хто не планує повертатися в Україну, але не має підстав для іншого дозволу на проживання, можуть запропонувати спеціальний перехідний документ строком на три роки. Водночас окремі виплати для українців планують скасувати, медичне страхування перевести на загальні правила, а мешканців центрів тимчасового проживання поступово переселяти в орендоване або власне житло.

Нідерланди планують скасувати спеціальні виплати українцям: що зміниться після 2028 року. Фото: Pexels

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У Нідерландах змінять правила для українців після 2028 року: що буде з виплатами, житлом і страховкою

У Нідерландах готують нові правила перебування українців після завершення тимчасового захисту ЄС. Уряд розглядає три варіанти: повернення в Україну, оформлення звичайного дозволу на проживання або отримання спеціального документа ще на три роки.

Водночас зміниться і система підтримки. Спеціальні виплати для українців планують скасувати, а медичне страхування перевести на загальні правила. Про це розповів Ерік Клавер, представник програмної дирекції з питань українців (PD Oek) при Міністерстві юстиції та безпеки Нідерландів.

Тимчасовий захист ЄС наразі діє до 4 березня 2028 року. Нідерландська влада хоче заздалегідь визначити, що буде з українцями після цієї дати. Зокрема, уряд прагне уникнути ситуації, коли тисячам людей доведеться подавати заяви на притулок і роками чекати на рішення міграційної служби.

Які варіанти перебування пропонують українцям

Перший варіант — добровільне повернення в Україну. Тим, хто вирішить виїхати, Нідерланди планують допомагати з дорогою додому. Зокрема, можуть придбати квиток до Польщі, звідки люди зможуть продовжити шлях самостійно.

Другий варіант — отримання звичайного дозволу на проживання. Йдеться про дозволи на роботу, навчання або перебування на підставі возз'єднання сім'ї.

Однак із працевлаштуванням є проблема. За словами Клавера, більшість українців у Нідерландах працюють, але через невисокі зарплати не відповідають стандартним вимогам до трудових мігрантів із країн поза ЄС. Тому влада розглядає можливість пом'якшити умови отримання робочих дозволів.

Третій варіант — спеціальний перехідний документ (transitiedocument) строком на три роки. Його планують запропонувати українцям, які не хочуть повертатися додому, але не мають підстав для іншого дозволу на проживання.

За словами Клавера, для отримання документа потрібно буде відкликати заяву на притулок і не становити загрози громадському порядку.

Після завершення трирічного періоду людина зможе повернутися в Україну або оформити інший дозвіл на проживання, наприклад робочий чи навчальний.

Що буде з виплатами та медичним страхуванням

Після завершення тимчасового захисту спеціальні виплати leefgeld для українців планують скасувати.

Замість них ті, хто не матиме достатнього доходу для самостійного забезпечення, зможуть претендувати на bijstand — звичайну соціальну допомогу, яку отримують і громадяни Нідерландів. Водночас її призначатимуть за загальними правилами, а не автоматично.

Зміниться і медичне страхування. Українці перейдуть зі спеціальної страхової системи на загальну. Це означає, що їм доведеться самостійно оформлювати страховку та сплачувати внески.

Чи доведеться українцям залишати центри проживання

Уряд розраховує, що після переходу на новий статус українці поступово переїжджатимуть із центрів тимчасового розміщення до орендованого або власного житла.

Однак знайти помешкання буде непросто, особливо людям із невисокими доходами. Влада визнає цю проблему, тому центри проживання не планують закривати одразу після завершення тимчасового захисту.

Водночас українці з перехідним документом не матимуть переваги під час отримання соціального житла. Переселення планують організувати поступово, щоб люди мали час знайти інше помешкання.

Коли запрацюють нові правила

Поки що це лише план уряду, а не остаточно затверджені правила. Законодавчі пропозиції мають пройти громадські консультації, розгляд Державної ради та голосування в парламенті Нідерландів.

Отже, українцям готують перехід від спеціального режиму тимчасового захисту до загальних правил проживання, працевлаштування та соціального забезпечення. Трирічний документ має дати додатковий час для адаптації, однак остаточні умови ще можуть змінитися.

Як змінюються правила для українців в інших країнах Європи

Перегляд умов соціальної підтримки українців відбувається не лише в Нідерландах.

Наприклад, у швейцарському кантоні Граубюнден пропонують залишити українським біженцям соціальну допомогу на 20% нижчою, ніж виплати для місцевих жителів. Це правило хочуть зберегти навіть після отримання посвідки на проживання категорії B.

За інформацією Minfin, законопроєкт планують розглянути у грудні 2026 року. Якщо його ухвалять, зміни можуть набути чинності з 1 березня 2027-го. Вони стосуватимуться приблизно 960 людей. Важливо, що йдеться лише про один кантон, а не про всю Швейцарію.

Інша ситуація у Польщі, де посилили перевірки іноземних працівників. Під час операції 12−13 жовтня 2026 року прикордонники провели понад 1400 перевірок і затримали більш як 80 іноземців. Серед перевірених були близько 530 громадян України.

Зокрема, польські служби перевіряють, чи відповідає фактична робота умовам, зазначеним у документах. Порушення можуть призвести до штрафів, втрати законних підстав для перебування та рішення про повернення з країни.