Українці дедалі активніше інвестують у державні облігації, а приріст їхнього портфеля ОВДП уже перевищує збільшення банківських депозитів . Водночас Міністерство фінансів отримало можливість стримувати вартість державних запозичень, попри високі відсоткові ставки. Про це розповів керуючий активами групи ICU Владислав Свистунов під час конференції «Жити на відсотки», виступаючи з темою «Інвестиційний ринок України: дефіцит капіталу чи дефіцит можливостей?».

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Українці змінюють ринок ОВДП

За словами Свистунова, державні облігації поступово стають альтернативою банківським депозитам. Наразі на ОВДП припадає близько п'ятої частини сукупного обсягу цих двох інструментів у портфелях громадян.

Протягом перших дев'яти місяців 2026 року українці збільшили вкладення в державні облігації приблизно на 56 млрд грн. Цей показник перевищив приріст депозитів за аналогічний період.

За оцінками, наведеними під час конференції, приріст портфеля населення з початку року сягнув близько 64 млрд грн.

Водночас загальний обсяг ОВДП в обігу збільшився лише на 21 млрд грн.

Свистунов пояснив цю різницю тим, що громадяни не лише купують нові випуски облігацій, а й активно придбавають папери, які раніше перебували у власності інших інвесторів, передусім банків.

За його словами, населення фактично компенсувало скорочення портфелів банків і стало одним із головних джерел попиту на державні цінні папери.

Чому Мінфін не підвищує ставки

Зростання попиту на ОВДП дозволяє Міністерству фінансів стримувати дохідність нових випусків облігацій.

Свистунов звернув увагу, що навіть за умов жорсткої монетарної політики держава не поспішає підвищувати ставки за гривневими запозиченнями.

На його думку, це свідчить про небажання Мінфіну залучати надто дорогий гривневий борг.

«Міністерство фінансів не хоче дорогий гривневий борг. Отже, воно вважає, що 16% у гривні — це дорого», — зазначив представник ICU.

Він пояснив, що держава оцінює вартість запозичень з огляду на очікувану інфляцію, девальвацію та майбутні бюджетні надходження.

За його інтерпретацією, небажання Мінфіну підвищувати ставки може свідчити про очікування помірнішого зростання цін і курсу долара, ніж передбачає поточна дохідність гривневих облігацій.

Якою буде дохідність ОВДП у 2027 році

За розрахунками, представленими Свистуновим, інвестування у гривневі ОВДП протягом останніх 12 років могло забезпечити понад 6% середньорічної дохідності в доларовому еквіваленті.

Якщо виключити періоди найбільших економічних потрясінь, зокрема воєнні шоки, цей показник, за його оцінкою, перевищував би 10% річних.

ICU також очікує, що гривневі облігації можуть залишатися привабливими у 2027 році.

Прогноз ICU на 2027 рік, озвучений на конференції

За такого сценарію номінальна дохідність гривневих ОВДП перевищуватиме очікуване послаблення гривні. Це створюватиме потенціал для отримання позитивної дохідності в доларовому еквіваленті.

Проте фактичний результат залежатиме від курсової динаміки, ціни придбання облігацій та строку інвестування.

Чого бракує інвестиційному ринку

На думку Свистунова, головна проблема українського інвестиційного ринку полягає не у відсутності грошей, а в обмеженому виборі зрозумілих фінансових інструментів.

Значна частина заощаджень громадян зосереджена у нефінансових активах, насамперед нерухомості та землі.

Для порівняння, у США, за наведеними ним даними, приблизно дві третини активів домогосподарств припадають на фінансові інструменти, зокрема акції, облігації та інвестиційні фонди.

В Україні також поступово розширюється вибір інвестиційних продуктів. Через фонди громадяни можуть вкладати кошти в землю, готелі, ресторани, енергетичні проєкти, корпоративні облігації та інші активи.

Проте стримувальними факторами залишаються недовіра до інвестиційних фондів, складність оцінювання ризиків та недостатнє розуміння механізмів їхньої роботи.

Свистунов розповів, що ICU запустила дивідендний фонд корпоративних облігацій із мінімальним порогом входу 100 грн. Компанія розраховує забезпечувати дохідність вищу за ОВДП та здійснювати щомісячні дивідендні виплати.

Водночас така дохідність не гарантована. Корпоративні облігації мають ризики емітентів, які відрізняються від ризиків державних цінних паперів.

Рекордні вкладення українців

Як раніше писав «Мінфін», станом на 2 листопада 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб досяг історичного максимуму — 173,1 млрд грн. За жовтень він збільшився на 5,6 млрд грн, або 3,3%.

За даними аналітиків ICU, протягом десяти місяців 2026 року портфель ОВДП населення збільшився на 61 млрд грн. Цей приріст повністю компенсував скорочення вкладень банків майже на 34 млрд грн.

Водночас, як зазначалося в огляді конференції «Жити на відсотки», опублікованому «Мінфіном», за даними дослідження Kantar Ukraine, інвестиціями цікавляться 48% опитаних українців. Подальше зростання ринку залежатиме не лише від рівня дохідності, а й від доступності інструментів, довіри до фінансових установ і готовності громадян брати на себе інвестиційні ризики.

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