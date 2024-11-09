Українських біженців у ЄС побільшало: до яких країн їдуть, а які залишають

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 листопада 2024, 12:26

Українських біженців у ЄС побільшало: до яких країн їдуть, а які залишають

Кількість українців, які набули статусу тимчасового захисту в ЄС у вересні зросла на 33,5 тис осіб і досягла 4,13 млн осіб. Про це повідомляє Eurostat.

Кількість українців, які набули статусу тимчасового захисту в ЄС у вересні зросла на 33,5 тис осіб і досягла 4,13 млн осіб.

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Найбільший приплив відбувся у Німеччині, і склав 6,97 тис осіб, на другому місці — Польща (+4,64 тис осіб), на третьому — Іспанія (+3,13 тис осіб). Водночас, українці виїжджали з Франції (-570 осіб) та Італії (-5 осіб). Дані щодо однієї з країн ЄС — Угорщини — за вересень відсутні.

Майже половина з усіх українців зі статусом тимчасового захисту становлять жінки (45,0%), третина припадає на дітей (32,3%), а дорослих чоловіків — понад п'ята частина (22,7%) від загальної кількості.

Читайте також: НБУ погіршив прогноз щодо кадрового дефіциту та повернення біженців

Лідерами за кількістю українців, які набули статусу тимчасового захисту, продовжують залишатися Німеччина та Польща.

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення одержувачів тимчасового захисту на тисячу осіб станом на кінець вересня 2024 року спостерігалося у Чехії (34,7), Литві (28,1) та Польщі (26,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,3 на тисячу осіб.

Станом на 30 вересня 2024 року громадяни України становили понад 98,3% бенефіціарів тимчасового захисту у ЄС.

Раніше «Мінфін» писав про те, що Нацбанк погіршив прогноз щодо повернення біженців. У свіжому інфляційному звіті НБУ посилався на дані ООН, згідно з якими на середину жовтня загальна кількість українських мігрантів досягла близько 6,8 млн осіб.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
bonv
bonv
9 листопада 2024, 12:51
#
Шукають де краще… А краще вдома.
+
+26
EvilReptiloid
EvilReptiloid
9 листопада 2024, 13:48
#
Так, якщо ти чинуша чи сіловичьйо. Держава дає тобі бронь від мобілізації, дозволяє красти та брати хабарі, і навіть за кордон тобі можна. Просто робиш відрядження для участі в якому-небудь самміті чи для обміну досвідом з закордонними колегами. Побув там один день, зробив фоточки для соцмереж, а потім тиждень шопінгу в Мілані чи засмаги на Мальдівах.
Україна — країна великих можливостей. Для чинуш.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами