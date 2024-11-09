Українських біженців у ЄС побільшало: до яких країн їдуть, а які залишають

Кількість українців, які набули статусу тимчасового захисту в ЄС у вересні зросла на 33,5 тис осіб і досягла 4,13 млн осіб. Про це повідомляє Eurostat.

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Найбільший приплив відбувся у Німеччині, і склав 6,97 тис осіб, на другому місці — Польща (+4,64 тис осіб), на третьому — Іспанія (+3,13 тис осіб). Водночас, українці виїжджали з Франції (-570 осіб) та Італії (-5 осіб). Дані щодо однієї з країн ЄС — Угорщини — за вересень відсутні.

Майже половина з усіх українців зі статусом тимчасового захисту становлять жінки (45,0%), третина припадає на дітей (32,3%), а дорослих чоловіків — понад п'ята частина (22,7%) від загальної кількості.

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Лідерами за кількістю українців, які набули статусу тимчасового захисту, продовжують залишатися Німеччина та Польща.

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення одержувачів тимчасового захисту на тисячу осіб станом на кінець вересня 2024 року спостерігалося у Чехії (34,7), Литві (28,1) та Польщі (26,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,3 на тисячу осіб.

Станом на 30 вересня 2024 року громадяни України становили понад 98,3% бенефіціарів тимчасового захисту у ЄС.

Раніше «Мінфін» писав про те, що Нацбанк погіршив прогноз щодо повернення біженців. У свіжому інфляційному звіті НБУ посилався на дані ООН, згідно з якими на середину жовтня загальна кількість українських мігрантів досягла близько 6,8 млн осіб.