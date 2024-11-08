Інфляція почне знижуватися в наступному році — НБУ

До кінця 2024 року інфляція пришвидшиться до 9,7%, але в наступному році вона знизиться до 6,9%, а у 2026 році - повернеться до цілі НБУ 5%. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень.

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Зазначається, що пришвидшення інфляції протягом наступних місяців відображатиме меншу ніж торік пропозицію окремих продуктів харчування, розширення сукупного попиту внаслідок значних бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат і збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону.

У результаті споживча інфляція сягне 9,7% на кінець 2024 року, а на початку 2025 року тимчасово перетне позначку 10%.

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Однак вже навесні 2025 року інфляція почне знижуватися. Завдяки заходам процентної та валютно-курсової політики НБУ, а також зростанню пропозиції продовольчих товарів і послабленню зовнішнього цінового тиску вона сповільниться до 6,9% наприкінці 2025 року.

У 2026 році інфляція надалі знижуватиметься й досягне цілі 5% на тлі поліпшення ситуації в енергосекторі та збільшення врожаїв.

«Процентна та валютно-курсова політика НБУ спрямовуватиметься на збереження контролю за інфляційними очікуваннями та приведення інфляції до цілі 5% у наступні роки», — йдеться у звіті.