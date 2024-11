Постачання Tesla до Китаю скоротилися в жовтні після рекордного кварталу

У жовтні постачання із заводу Tesla Inc. у Шанхаї знизилися, що стало несподіванкою для автовиробника після рекордного кварталу, пише Bloomberg.

Що з постачанням

Минулого місяця американський виробник електромобілів поставив 68 280 седанів Model 3 та позашляховиків Model Y, що на 5,3% менше, ніж минулого року, і на 23% менше, ніж у вересні, випливає з попередніх даних, опублікованих у понеділок Китайською асоціацією виробників легкових автомобілів

Як відзначають у Bloomberg, результати Tesla у жовтні в Китаї, найважливішому для компанії ринку, можуть стати ударом для планів компанії з продажу рекордної кількості електромобілів цього року.

Падіння продажів — рідкісне явище з огляду на те, що такі конкуренти, як BYD Co., Xpeng Inc. та Geely Automotive Holdings Ltd. минулого місяця зафіксували рекордний продаж на найбільшому автомобільному ринку Азії.

Це також говорить про жорстку конкуренцію, з якою Tesla стикається в Китаї, особливо з боку місцевого чемпіона BYD, виручка якого вперше перевищила виручку Tesla у третьому кварталі.

Однак Tesla залишається більш прибутковою: чистий прибуток у третьому кварталі склав 2,2 мільярда доларів у порівнянні з 11,6 мільярда юанів (1,6 мільярда доларів) у BYD.

Нагадаємо

