Рада може ратифікувати угоду про надра 8 травня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання , що Верховна Рада ратифікує підписану зі США угоду про надра до 8 травня.

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Шмигаль зазначив, що текст основної угоди, яку має ратифікувати Рада, вже опубліковано. А подальші «технічні» угоди будуть підписані безпосередньо між українською Агенцією з питань державно-приватного партнерства та американською державною компанією DFC і не потребуватимуть ратифікації.

«Вони в межах цієї міждержавної угоди, яку ми просимо ратифікувати, будуть далі продовженням цієї угоди… Ми були б вдячні, якби парламент встиг до 8 травня ратифікувати. Але вам визначатись, коли ратифікація може бути. Уряд просить зробити це настільки оперативно, наскільки це дозволить законодавство», — заявив прем'єр під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що Рада ратифікує першу угоду із США 8 травня, дві наступні підпишуть без згоди депутатів.

«Вже офіційно оголосили 8 травня як позачергове засідання Ради», — зазначив він.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини).

Пізніше Кабінет Міністрів оприлюднив текст угоди про економічне партнерство між Україною та США.