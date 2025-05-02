Уряд залучив від продажу/обміну ОВДП на аукціонах з початку року майже 160 мільярдів

Упродовж січня-квітня 2025 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах понад 159 млрд грн в еквіваленті: 123 609,2 млн грн, $647,8 млн та 191,4 млн євро . На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 131 909,4 млн грн, $952,8 млн та 319,7 млн євро. Про це свідчать дані депозитарію НБУ, повідомляє пресслужба регулятора.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 30 квітня 2025 року уряд на первинних аукціонах залучив майже 1 617 млрд грн в еквіваленті: 1 175 591,8 млн грн, $8 993,2 млн та 2 659,5 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 806 719,2 млн грн, $9 565,1 млн та 2 488,6 млн євро.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у квітні, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США — 4,25% річних. ОВДП, номіновані в євро, у квітні не розміщувалися.

Зазначається, що у лютому було посилено можливості для здійснення Міністерством фінансів України активних операцій з метою підвищення ефективності управління внутрішнім державним боргом: НБУ забезпечив можливість проведення розрахунків за новим видом розміщення ОВДП шляхом проведення аукціонів з розміщення ОВДП з одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 травня 2025 року він становив:

101 929,8 млн грн, або 32,1% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 квітня 2025 року — 106 625,8 млн грн, або 32,6%);

$1 587,7 млн, або 61,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (станом на 1 квітня 2025 року — $1 612,9 млн, або 60,6%);

237,0 млн євро, або 54,9% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 квітня 2025 року — 168,8 млн євро, або 39,1%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 травня 2025 року становив 176,3 млрд грн в еквіваленті порівняно з 113,6 млрд грн в еквіваленті станом на 1 травня 2024 року. За останній рік він зріс більше ніж в 1,5 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 травня 2025 року становив 9 012,5 млн грн, $7,4 млн та 0,1 млн євро.

Міністерство фінансів України у квітні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 20 000,0 млн грн та $281,1 млн.

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