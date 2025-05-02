Законопроєкт про криптоактиви не відповідає стандартам ЄС і загрожує безпеці — НКЦПФР

Законопроєкт про регулювання віртуальних активів, який 24 квітня підтримав Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики для розгляду у парламенті, потребує значних змін через невідповідність європейським стандартам і безпекові ризики. Про це пише LIGA.net із посиланням на Голову Нацкомісії з регулювання цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслана Магомедова.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Проблеми з відповідністю МіСА

Магомедов наголосив, що документ не відповідає європейському регуляторному акту МіСА. «Але у тому вигляді, як він був представлений на комітеті, після доопрацювання, виглядає так, що є що змінювати. І дуже багато. Найголовніше тут те, що є ще багато невідповідностей з МіСА», — заявив Магомедов. За його словами, це суперечить євроінтеграційним вимогам до українського законодавства.

Безпекові ризики

Особливе занепокоєння викликає норма про автоматичну авторизацію токенів без перевірок. «Законопроєкт треба опрацювати з погляду національних інтересів і національної безпеки, тому що в нього закладена норма про те, що доступ до віртуальних активів та криптопровайдерів з деяких іноземних юрисдикцій здійснюватиметься без будь-якої навіть попередньої верифікації з боку відповідних державних органів України, що в умовах повномасштабної війни може нести ризики для безпеки й економіки нашої країни», — підкреслив Магомедов. НКЦПФР раніше пропонувала запровадити спрощену перевірку токенів.