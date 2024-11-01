BYD продала у жовтні рекордну кількість гібридів та електрокарів

Китайська компанія BYD розпочала останній квартал 2024 року з рекордних місячних продажів, який зазвичай є піковим для купівлі автомобілів у Китаї. Про це повідомляє Bloomberg.

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У жовтні глобальні продажі легкових автомобілів BYD підскочили на 66% до рекордних 500 526 одиниць.

Попит на гібриди BYD, що підключаються до електромережі, досягнув 310 912 поставок, а решта — повністю електричні моделі. Деякі з нових гібридів компанії постачаються з оновленими силовими агрегатами, які забезпечують запас ходу понад 2 000 кілометрів.

Приголомшливе зростання продажів BYD викликає побоювання, що Китай знаходиться на порозі глобального автомобільного домінування.

Продажі автомобілів BYD за кордоном у жовтні зупинилися на рівні приблизно 31 200 одиниць.

BYD — не єдиний автовиробник, який встановив щомісячні рекорди. Компанія Geely продала у жовтні 226 686 автомобілів, що на 28% більше, ніж у 2023 році.

Менший китайський автовиробник Xpeng також досяг нового максимуму з 23 917 поставками. Li Auto Inc., продала 51 443 одиниці, що все ще на 27% більше, але не дотягує до місячного рекорду. Продажі Nio Inc. знизилися в порівнянні з попереднім місяцем.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що компанія BYD вперше в історії обійшла Tesla за розміром виторгу.