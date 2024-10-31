BYD вперше в історії обійшов Tesla за розміром виторгу

BYD Co., провідний китайський виробник автомобілів на нових джерелах енергії (NEV), наростив чистий прибуток і виторг у третьому кварталі до рекордних значень. Про це пише Bloomberg.

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Прибуток BYD

У липні-вересні 2024 року чистий прибуток компанії виріс на 11,5% у річному вираженні і склав максимальні за всю історію 11,61 млрд юанів ($1,63 млрд).

Виторг виріс на 24%, до 201,12 млрд юанів ($28,24 млрд), і також оновив рекорд. BYD вперше обійшла за квартальним доходом американську Tesla, яка за цей же період виручила $25,2 млрд.

Аналітики, опитані Visible Alpha, в середньому очікували чистого прибутку китайської компанії на рівні 10,67 млрд юанів при виручці в 204,86 млрд юанів.

BYD також повідомила про зростання витрат на НДДКР у січні-вересні до 33,32 млрд юанів з 24,94 млрд юанів за аналогічний період минулого року.

У липні-вересні компанія продала близько 1,135 млн автомобілів на нових джерелах енергії — на 37,7% більше, ніж роком раніше. Обсяги реалізації вперше перевищили 1 млн одиниць за квартал.