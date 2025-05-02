Euroclear поверне кошти інвесторам, які втратили активи в рф

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Деталі рішення

Euroclear використає €3 мільярди із €10 мільярдів готівки російських осіб та організацій, які потрапили під санкції ЄС після вторгнення росії в Україну у 2022 році. «Отримано дозвіл розморозити компенсації та надати їх учасникам», — повідомила компанія клієнтам 1 квітня після отримання дозволу від Бельгії у березні. Цей крок став відповіддю на конфіскацію росією мільярдів у західних інвесторів, що посилило напругу між сторонами.

Контекст і наслідки

Торік ЄС дозволив виплати західним інвесторам, змінивши санкційний режим. Раніше відсотки від заморожених активів спрямовувалися на підтримку України. «Цей крок, детально описаний вперше, є новим рівнем відповіді Європи», — зазначає видання. Виплати не зачеплять €200 мільярдів резервів центробанку росії, але зменшать активи, які давали ЄС вплив на москву. Деякі експерти сподівалися, що ці кошти підуть на відбудову України.