Податкова надіслала бізнесу понад тисячі «листів щастя»

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Причина попереджень

Аналіз фіскальних чеків за березень 2025 року показав, що у розрахунках цих суб'єктів відсутні операції з готівкою. «Фахівці податкової проаналізували їхні фіскальні чеки за березень 2025 року. Звернули увагу, що у їхніх розрахунках не відображено жодної операції з готівкою. Це може свідчити про ймовірне непроведення готівкових розрахунків через РРО», — пояснив Кравченко. У листах податківці закликали бізнес переглянути свої операції та уникати розрахунків без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Мета ініціативи

Кравченко підкреслив, що мета повідомлень — превенція, а не покарання. «Виправлення дозволить уникнути підстав для проведення фактичних перевірок, які відповідно до Податкового кодексу ДПС має право ініціювати за наявності ознак порушень. Такі додаткові заходи комунікації з платниками податків запроваджуємо для стимулювання добровільної сплати податків та дотримання податкової дисципліни», — наголосив він. Цей підхід спрямований на підтримку бізнесу у дотриманні податкових норм.