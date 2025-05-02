У березні 2025 року середня зарплата працівників центральних органів державної влади в Україні зросла до 54,22 тис. грн, тоді як у лютому вона становила 51,4 тис. грн. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
2 травня 2025, 18:02
В Україні зросли зарплати держслужбовців: де заробляють найбільше
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Найвищі середні зарплати серед держорганів у березні отримували співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) — 115,9 тис. грн.
На другому місці Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із середньою зарплатою 91,3 тис. грн.
На третьому — Апарат Верховної Ради (81,5 тис. грн).
На четвертому місці Антипонопольний комітет — 81,2 тис. грн.
Замикає п’ятірку — Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) із середньою зарплатою 79,5 тис. грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі