Європейська компанія The Blockchain Group 1 травня 2025 року оголосила про десятирічний план із придбання 260 000 біткоїнів, що на момент публікації оцінюється у $25 мільярдів. Про це пише Incrypted.
2 травня 2025, 18:32
The Blockchain Group планує придбати 1% біткоїнів протягом десяти років. Зараз це $25 млрд
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Стратегічна мета
Цей обсяг становить близько 1% від максимальної пропозиції біткоїна, що може зробити компанію одним із найбільших корпоративних власників криптовалюти у світі. Генеральний директор Александр Лайзе наголосив: «Обійти біткоїн — означає втратити актуальність. Це — цифрове золото».
Основні напрямки плану
План під назвою «Стратегія 1%» передбачає кілька кроків:
- залучення до $740 мільйонів через інноваційні фінансові інструменти, зокрема warrants;
- випуск облігацій за прикладом компанії Strategy (раніше MicroStrategy);
- реінвестування операційного прибутку від майнінгу та біржових платформ;
- стратегічні злиття та поглинання компаній із великими біткоїн-портфелями.
Джерело: Мінфін
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