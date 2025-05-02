Revolut планує отримати банківську ліцензію в Україні: перемовини з НБУ тривають

Національний банк України (НБУ) активно співпрацює з необанком Revolut, який має намір отримати банківську ліцензію для роботи в Україні, дотримуючись законодавчих вимог. Про це пише NV Бізнес, передає Інтерфакс-Україна.

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Діалог із НБУ

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник розповів: «Ми ведемо діалог із Revolut, і вони заявили про намір отримати банківську ліцензію. Також комунікуємо з європейськими регуляторами щодо необхідності їх ліцензування для надання послуг українським резидентам». НБУ зацікавлений у виході на український ринок таких компаній, як Revolut і Wise, але наголошує на потребі відповідності українському законодавству.

Ризики для споживачів

Олійник зазначив, що Revolut і подібні сервіси працюють через банки інших юрисдикцій, що створює невизначеність щодо захисту прав українських користувачів. «Тому подальший розвиток таких сервісів має відповідати українському законодавству та нормативній базі», — підкреслив він. За оцінками НБУ, українці відкрили близько 100 тисяч рахунків у Revolut.

Вихід на ринок

Revolut офіційно запустився в Україні 11 лютого 2025 року на основі ліцензії від Європейського центрального банку для Revolut Bank UAB (Литва). Проте вже через два тижні НБУ вказав на необхідність отримання української ліцензії. Revolut, заснований у 2015 році у Великій Британії зі штаб-квартирою в Лондоні, планує виконати цю вимогу найближчим часом.