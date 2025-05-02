ДТЕК Енерго включили до «клубу білого бізнесу»

Компанія ДТЕК Енерго отримала статус члена «клубу білого бізнесу», що підтверджує її високий рівень податкової дисципліни та прозорості. Про це пише пресслужба компанії.

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Значення визнання

«Визнання ДТЕК Енерго членом Клубу білого бізнесу підтверджує репутацію компанії як відповідального та прозорого платника податків», — зазначили у компанії. Генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко наголосив: «Для нас принципово важливо дотримуватися високих стандартів ведення бізнесу, підтримувати прозорість та відповідальність перед суспільством та державою».

Податкові внески

За перший квартал 2025 року підприємства ДТЕК Енерго сплатили 6,3 мільярда гривень податків до бюджетів усіх рівнів України. У 2024 році група ДТЕК перерахувала 41 мільярд гривень, ставши найбільшим платником податків серед українських компаній за підсумками року.