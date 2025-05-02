Головне за тиждень: угода про надра, попит на валюту, зростання держборгу

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини). Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко. «Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна», — нипасала вона.

Держборг України у березні зріс на 103 мільярди гривень

Державний та гарантований державою борг України у березні 2025 року збільшився на 103,48 млрд грн — до 7 123,25 млрд грн.

Мінфін залучив 16,5 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 29 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,53 млрд грн, що на 7,53 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 9 млрд грн.

Попит на валюту впав: скільки ввезли до України доларів та євро

Найбільший попит на валюту в Україні був восени минулого року та січні поточного року. Після цього він знижується. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в березні 2025 року, становив $1,059 млрд. Це на 2,2% менше, ніж у лютому. За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на $801 млн, готівкових євро — на $254 млн.

Для продавців на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок. Кабмін ухвалив законопроєкт

Уряд схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи».

В «Дії» оновили послугу подачі податкових декларацій

Команда «Дії» оновила форму податкової декларації. Відтепер в застосунку «Дія» знову можна подати документи й про сплату військового збору за кілька кліків.

НБУ назвав дві основні схеми виведення валюти за кордон

Основними схемами виведення валюти за кордон є неповернення валютної виручки та фіктивний імпорт.

Euroclear поверне кошти інвесторам, які втратили активи в рф

Бельгійська клірингова компанія Euroclear планує конфіскувати €3 мільярди ($3,4 мільярда) із заморожених російських коштів, щоб компенсувати втрати західних інвесторів, чиї активи конфіскувала москва. Euroclear використає €3 мільярди із €10 мільярдів готівки російських осіб та організацій, які потрапили під санкції ЄС після вторгнення росії в Україну у 2022 році.