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2 травня 2025, 20:00

Головне за тиждень: угода про надра, попит на валюту, зростання держборгу

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Джерело: Мінфін
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