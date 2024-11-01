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1 листопада 2024, 10:00

Міноборони анонсувало автоматичне оформлення відстрочок через «Резерв+». Хто отримає першими

У листопаді, під час наступного оновлення мобільного застосунку «Резерв+», буде доступним сервіс для оформлення відтермінування чоловіків призовного віку. Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

У листопаді, під час наступного оновлення мобільного застосунку «Резерв+», буде доступним сервіс для оформлення відтермінування чоловіків призовного віку.
Фото: mod.gov.ua

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«Відстрочки реалізовані. Зараз активно тестуємо сервіс таких миттєвих електронних відстрочок. У листопаді, в наступному оновленні „Резерв+“, цей сервіс обов'язково з'явиться», — сказала вона.

Хто отримає першим

За словами заступниці міністра, першими електронні відстрочки отримають люди з інвалідністю, а також студенти й аспіранти. Пізніше їх отримають багатодітні батьки.

«Зараз ми запускаємо насамперед відстрочки для людей із інвалідністю. І поступово працюємо над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок», — додала Черногоренко.

Вона наголосила, що відомство рухається до того, щоб усі категорії військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку, могли оформити її онлайн.

«Ця функція стає можливою завдяки плідній співпраці різних міністерств. Наприклад, у випадку зі студентами, це Міністерство оборони та Міністерство освіти і науки. Ми маємо зробити обмін між державними реєстрами. І ця робота займає значний час. Запуск відстрочок — це один із наших пріоритетів. Ми розуміємо, що ця функція покращить життя наших громадян», — додала заступниця міністра оборони.

Черногоренко пояснила, що в такий спосіб громадянам буде надано можливість зайти в застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини, якщо інформація про статус підтверджується в інших реєстрах, відтермінування довантажується прямо в застосунок і в електронний військовий обліковий кабінет.

Альтернатива ТЦК

«Резерв+» розвивається як повноцінна альтернатива ТЦК. Це буде онлайн ТЦК. І пізніше всі сервіси, які надає ТЦК, будуть доступні в мобільному застосунку", — повідомили в Міноборони.

Бета-тест онлайн-відстрочок

Наразі у «Резерв+» розпочалося тестування онлайн-відстрочок. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У тестуванні можуть брати участь:

  • багатодітні батьки, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі;
  • люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення;
  • студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у «Резерв+» з’явилася функція пошуку вакансій в Силах оборони.

З 18 червня 2024 року у застосунку «Резерв+» зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Пізніше у застосунку «Резерв+» з'явився статус бронювання від мобілізації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+26
potator
potator
1 листопада 2024, 10:26
#
Зря инвалидов не берут, так бы можно было только на пандусах к танку озолотится, а сколько еще разного придумать, в общем зря
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