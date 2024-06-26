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26 червня 2024, 18:21

У застосунку «Резерв+» з'явився статус бронювання від мобілізації

У мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. У реєстр занесено вже 340 тисяч записів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook.

У мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації.
Фото: скріншот із App Store

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«Ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру Оберіг. Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян», — написала Черногоренко.

Як оновити документ

  • Натисніть три крапки справа від документа.
  • Виберіть «оновити документ».
  • Після цього ви побачите свій актуальний статус.

Якщо ваше бронювання було лише на папері, статус «Заброньовано» з'явиться в застосунку.

Якщо ваша бронь ще триває, але в застосунку цього не було — новий термін має відобразитись в «Резерв+».

Що робити, якщо бронь не з'явилась в «Резерв+»

За словами Черногоренко, частину наказів про бронювання не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу.

«Проте ми вже працюємо над чітким та прозорим алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в «Резерв+», — підкреслила вона.

Нагадаємо

18 травня Міноборони запустило застосунок «Резерв+», за допомогою якого військовозобов'язані віком від 8 до 60 років мають оновити свої дані — фактичне місце проживання, номер телефону та e-mail.

З 18 червня у «Резерв+» зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Раніше Чорногоренко розповіла, що застосунок «Резерв+» розробляли на донорські кошти, розробка обійшлася у 3,4 млн грн ($86 000).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+45
BatonUA
BatonUA
26 червня 2024, 19:04
#
«військовозобов'язані віком від 8 до 60 років»
+
0
Бедный папа
Бедный папа
26 червня 2024, 19:19
#
> Что делать, если бронь не появилась в «Резерве+»

нарисовать в фотошопе, именно так школотроны создают приложения-клоны «Дии»
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