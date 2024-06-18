З 18 червня у застосунку «Резерв+» зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Військовий квиток через QR-код і виправлення помилок: у «Резерв+» зʼявилися нові функції
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«Щоб отримати електронний військово-обліковий документ достатньо авторизуватись у застосунку „Резерв+“ та оновити дані щодо себе. Якщо ви вже оновлювали дані раніше, завантажте повторно застосунок в App Store чи Google Play Market», — пояснила заступник Міністра оборони Катерина Черногоренко.
Також в застосунку можна згенерувати PDF-версію електронного військово-облікового документа у кілька кліків.
Крім того, в «Резерв+» відтепер доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків:
Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі «Оберіг».
Дані не знайдено — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку «Резерв+».
«Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру «Оберіг» для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно — для цього не потрібно йти до ТЦК», — додала Черногоренко.
«Просимо звернути увагу: застосунок поступово розгортається в App Store та Google Play Market — і впродовж декількох днів стане доступним для всіх», — зазначили у Міноборони.
Нагадаємо
18 травня Міноборони випустило застосунок «Резерв+», за допомогою якого військовозобов'язані віком від 8 до 60 років мають оновити свої дані — фактичне місце проживання, номер телефону та e-mail.
Раніше Чорногоренко розповіла, що застосунок «Резерв+» розробляли на донорські кошти, розробка обійшлася у 3,4 млн грн ($86 000).
Коментарі - 3
не має 😂
та оновити дані щодо себе
не можливо як і а попередній версії застосунку
Крім того, в «Резерв+» відтепер доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків
і тут брехня — неможливо нічого виправити, навіть не зрозуміло як надати супровідні документи, наприклад паперовий ВК
Громадяни можуть заповнити заявку
Роман прикинувся людиною що не розуміє різницю між «виправити онлайн» та «відправити заявку на офлайн виправлення робітником ТЦК». А спочатку виглядав як журналіст.