Військовий квиток через QR-код і виправлення помилок: у «Резерв+» зʼявилися нові функції

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 червня 2024, 15:34

Військовий квиток через QR-код і виправлення помилок: у «Резерв+» зʼявилися нові функції

З 18 червня у застосунку «Резерв+» зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

З 18 червня у застосунку «Резерв+» зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Щоб отримати електронний військово-обліковий документ достатньо авторизуватись у застосунку „Резерв+“ та оновити дані щодо себе. Якщо ви вже оновлювали дані раніше, завантажте повторно застосунок в App Store чи Google Play Market», — пояснила заступник Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Також в застосунку можна згенерувати PDF-версію електронного військово-облікового документа у кілька кліків.

Крім того, в «Резерв+» відтепер доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків:

Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі «Оберіг».

Дані не знайдено — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку «Резерв+».

«Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру «Оберіг» для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно — для цього не потрібно йти до ТЦК», — додала Черногоренко.

«Просимо звернути увагу: застосунок поступово розгортається в App Store та Google Play Market — і впродовж декількох днів стане доступним для всіх», — зазначили у Міноборони.

Нагадаємо

18 травня Міноборони випустило застосунок «Резерв+», за допомогою якого військовозобов'язані віком від 8 до 60 років мають оновити свої дані — фактичне місце проживання, номер телефону та e-mail.

Раніше Чорногоренко розповіла, що застосунок «Резерв+» розробляли на донорські кошти, розробка обійшлася у 3,4 млн грн ($86 000).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
18 червня 2024, 15:44
#
що має таку ж юридичну силу, як і паперовий

не має 😂

та оновити дані щодо себе

не можливо як і а попередній версії застосунку

Крім того, в «Резерв+» відтепер доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків

і тут брехня — неможливо нічого виправити, навіть не зрозуміло як надати супровідні документи, наприклад паперовий ВК

Громадяни можуть заповнити заявку

Роман прикинувся людиною що не розуміє різницю між «виправити онлайн» та «відправити заявку на офлайн виправлення робітником ТЦК». А спочатку виглядав як журналіст.
+
0
bonv
bonv
18 червня 2024, 16:02
#
Все як завжди лагає в зе-дії…
+
0
bonv
bonv
18 червня 2024, 16:03
#
Оформлені до 18 травня 2024 року військово-облікові документи залишаються чинними.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають bonv, Lolik1837, potator, w33 и 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами