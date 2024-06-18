Військовий квиток через QR-код і виправлення помилок: у «Резерв+» зʼявилися нові функції

З 18 червня у застосунку «Резерв+» зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

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«Щоб отримати електронний військово-обліковий документ достатньо авторизуватись у застосунку „Резерв+“ та оновити дані щодо себе. Якщо ви вже оновлювали дані раніше, завантажте повторно застосунок в App Store чи Google Play Market», — пояснила заступник Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Також в застосунку можна згенерувати PDF-версію електронного військово-облікового документа у кілька кліків.

Крім того, в «Резерв+» відтепер доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків:

Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі «Оберіг».

Дані не знайдено — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку «Резерв+».

«Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру «Оберіг» для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно — для цього не потрібно йти до ТЦК», — додала Черногоренко.

«Просимо звернути увагу: застосунок поступово розгортається в App Store та Google Play Market — і впродовж декількох днів стане доступним для всіх», — зазначили у Міноборони.

Нагадаємо

18 травня Міноборони випустило застосунок «Резерв+», за допомогою якого військовозобов'язані віком від 8 до 60 років мають оновити свої дані — фактичне місце проживання, номер телефону та e-mail.

Раніше Чорногоренко розповіла, що застосунок «Резерв+» розробляли на донорські кошти, розробка обійшлася у 3,4 млн грн ($86 000).