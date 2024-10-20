У «Резерв+» з’явилася функція пошуку вакансій в Силах оборони

У застосунку «Резерв+» став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

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Зазначається, що сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони — понад 4 000, який щодня зростає.

«Резерв+» стає екосистемою сервісів для військовозобов'язаного. Яка допомагає йому розв’язувати питання у кілька кліків. Дає можливість знайти собі бригаду, у яку можна потрапити напряму, й посаду, на якій можна ефективно застосовувати свої знання та вміння", — заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Це перша версія сервісу, поступово його будуть поліпшувати.

Користувачі можуть обрати посади, що найкраще відповідають їхньому досвіду та вподобанням. Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.

«На основі цієї інформації та обраних навичок система за принципом „зі своїми знаннями — на своєму місці“ індивідуально підбере варіанти, що підійдуть найкраще», — додала Черногоренко.

Застосунок містить детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та згадки у ЗМІ.

Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко ухвалювати рішення: натиснути «плюс», щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або «мінус» для її відхилення.

Оновлена версія «Резерв+» із сервісом рекрутингу вже доступна для завантаження в App Store та Play Market.