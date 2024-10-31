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31 жовтня 2024, 17:52

росія вимагає від Google сплатити штраф, який перевищує розмір світової економіки

росія вимагає від американської корпорації Google штраф у понад 2 ундецильйони рублів — це 2 з 36 нулями — після відмови сплатити штрафи, які тепер накопичуються через блокування проросійських каналів на YouTube. Про це повідомляє CNN.

росія вимагає від американської корпорації Google штраф у понад 2 ундецильйони рублів — це 2 з 36 нулями — після відмови сплатити штрафи, які тепер накопичуються через блокування проросійських каналів на YouTube.
Фото: pixabay.com

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Цей штраф становить $20 децильйонів — або приблизно 20 мільярдів трильйонів трильйонів, що значно перевищує розмір світової економіки.

За даними Міжнародного валютного фонду, світовий валовий внутрішній продукт становить $110 трильйонів, що виглядає скромно в порівнянні з цим штрафом.

Варто зазначити, що ринкова вартість материнської компанії Google, Alphabet, становить близько $2 трлн.

Цього тижня російське державне агентство ТАСС повідомило, що російський суд раніше наказав Google відновити канали на YouTube — деякі з яких заблоковані з 2022 року — або компанія зіткнеться з новими штрафами, які подвоюються щотижня.

На запитання про позов під час телефонної розмови з журналістами у четвер, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зізнався, що «навіть не може правильно вимовити цю цифру», але заявив, що ця величезна сума має «символічний зміст».

«Google не повинна обмежувати дії наших мовників на своїй платформі», -додав він.

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Що кажуть у Google

Журналісти CNN звернулися до Google за коментарем. У щоквартальному звіті про прибутки, опублікованому цього тижня, компанія послалася на «триваючі судові розгляди», пов'язані з її діяльністю в росії.

«На нас накладено цивільні рішення, що включають штрафи з відсотками, у зв'язку зі спорами щодо блокування облікових записів, включаючи облікові записи санкційних осіб», — заявили в Google.

У компанії також зазначили, що не вважають, що ці судові розгляди матимуть суттєвий негативний вплив на доходи Google.

Нагадаємо

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Google обмежила свою діяльність у країні, але не припинила її повністю, на відміну від кількох інших американських технологічних компаній. Багато її послуг, зокрема Пошук та YouTube, досі доступні в росії.

Через кілька місяців після вторгнення російська філія Google подала заяву про банкрутство та призупинила більшість своїх комерційних операцій після того, як уряд рф захопив контроль над її банківськими рахунками.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
Mini Mi
Mini Mi
31 жовтня 2024, 18:55
#
Мда, походу клоунада во власти это общая славянская черта.
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
31 жовтня 2024, 19:32
#
Не только у власти, но у тебя в зеркале =)
Как не увижу комент, ты ноешь про власти.
+
0
bonv
bonv
31 жовтня 2024, 20:01
#
Телемарафон триватиме. Так влада ставиться і до українців, і до ЄС.
Ігноруючи низький рівень довіри українців та попри зауваження ЄС, влада продовжує тягнути марафон
Телемарафон тривав, триває, і триватиме далі. Таку відповідь озвучила українська влада на одне з ключових зауважень Єврокомісії щодо закриття марафону. Причому зауваження стосувалось не лише необхідності відновлення свободи поширення інформації.
Європейці роблять окремий акцент, що країна не повинна витрачати кошти платників податків та міжнародних донорів на підтримку сумнівного проєкту.
Будь-яка соціологія вже декілька років підтверджує, що в країні практично не лишилось нікого, хто б дивився телемарафон і довіряв поширюваній в ньому інформації. І будь-який громадянин нашої країни знайде десятки більш актуальних проєктів, на які варто було б витратити ті 1,6 мільярда, які, за оцінками Дойче Велле, влада вже заплатила приватним мовникам за їхню участь в марафоні від початку його запуску.
Те, що ігноруючи низький рівень довіри українців та попри зауваження ЄС, влада продовжує тягнути марафон, лише зайвий раз нагадує, як вона насправді ставиться і до українців, і до ЄС.
Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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