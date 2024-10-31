росія вимагає від американської корпорації Google штраф у понад 2 ундецильйони рублів — це 2 з 36 нулями — після відмови сплатити штрафи, які тепер накопичуються через блокування проросійських каналів на YouTube. Про це повідомляє CNN.

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Цей штраф становить $20 децильйонів — або приблизно 20 мільярдів трильйонів трильйонів, що значно перевищує розмір світової економіки.

За даними Міжнародного валютного фонду, світовий валовий внутрішній продукт становить $110 трильйонів, що виглядає скромно в порівнянні з цим штрафом.

Варто зазначити, що ринкова вартість материнської компанії Google, Alphabet, становить близько $2 трлн.

Цього тижня російське державне агентство ТАСС повідомило, що російський суд раніше наказав Google відновити канали на YouTube — деякі з яких заблоковані з 2022 року — або компанія зіткнеться з новими штрафами, які подвоюються щотижня.

На запитання про позов під час телефонної розмови з журналістами у четвер, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зізнався, що «навіть не може правильно вимовити цю цифру», але заявив, що ця величезна сума має «символічний зміст».

«Google не повинна обмежувати дії наших мовників на своїй платформі», -додав він.

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Що кажуть у Google

Журналісти CNN звернулися до Google за коментарем. У щоквартальному звіті про прибутки, опублікованому цього тижня, компанія послалася на «триваючі судові розгляди», пов'язані з її діяльністю в росії.

«На нас накладено цивільні рішення, що включають штрафи з відсотками, у зв'язку зі спорами щодо блокування облікових записів, включаючи облікові записи санкційних осіб», — заявили в Google.

У компанії також зазначили, що не вважають, що ці судові розгляди матимуть суттєвий негативний вплив на доходи Google.

Нагадаємо

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Google обмежила свою діяльність у країні, але не припинила її повністю, на відміну від кількох інших американських технологічних компаній. Багато її послуг, зокрема Пошук та YouTube, досі доступні в росії.

Через кілька місяців після вторгнення російська філія Google подала заяву про банкрутство та призупинила більшість своїх комерційних операцій після того, як уряд рф захопив контроль над її банківськими рахунками.