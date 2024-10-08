Суд зобов'язав Google відкрити магазин додатків

Суд зобов'язав компанію Google, переглянути свій бізнес мобільних додатків, щоб надати користувачам Android більше можливостей завантажувати додатки. Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

У розпорядженні йдеться про те, що протягом трьох років Google не може забороняти використання методів оплати через мобільні додатки і повинен дозволити користувачам завантажувати сторонні платформи конкурентів або магазини додатків для Android.

Наказ забороняє Google здійснювати платежі виробникам пристроїв за попередню інсталяцію свого магазину додатків і ділитися доходами, отриманими від магазину Play, з іншими дистриб'юторами додатків. Заборона набуде чинності 1 листопада.

Апеляція

Google повідомила, що подасть апеляцію до 9-го окружного апеляційного суду США в Сан-Франциско і попросить американські суди призупинити дію наказу до розгляду апеляції.