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26 жовтня 2024, 12:22

Контент-мейкер на OnlyFans сплатила в бюджет понад 13,2 млн грн — Гетманцев

Податкова продовжує відпрацювання інформації, одержаної в рамках міжнародної взаємодії щодо громадян України — творців платного контенту на інтернет-платформі «Only Fans». Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Податкова продовжує відпрацювання інформації, одержаної в рамках міжнародної взаємодії щодо громадян України — творців платного контенту на інтернет-платформі «Only Fans».
Фото: depositphotos

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Звертаємо увагу, що сплата податків і зборів є конституційним обов’язком кожного громадянина. За порушення вимог податкового законодавства передбачена фінансова відповідальність. Разом з тим, відповідно до статті 212 КК України умисне ухилення від сплати податків є кримінальним правопорушенням.

Закликаємо громадян не нехтувати нормами чинного законодавства та виконати свій конституційний обов’язок. Відповідальності можна уникнути, якщо задекларувати одержані доходи, сплатити з них податок на доходи фізичних осіб та військовий збір", — написав Гетманцев.

Читайте: Заробітки контент-мейкерів на OnlyFans досягли $20 мільярдів

Гетманцев заявив, що проведена органами ДПС робота вже має перші результати.

«Окремі платники податків усвідомивши неминучість відповідальності за порушення вимог податкового законодавства віддають перевагу добровільному поданню податкових декларацій, декларуванню одержаних доходів та сплаті податків. Так, органами ДПС залучено до декларування громадянку „С“, яка одержала доходи за створення платного контенту на інтернет-платформі „Only Fans“. Від громадянки до бюджету надійшло понад 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору», — підсумував він.

Читайте: Кількість українських акаунтів OnlyFans зростає втричі щороку. Гетманцев закликає сплачувати податки

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+20
Riojas
Riojas
26 жовтня 2024, 12:41
#
Уплати 13,2 млн и получи статью 301 бесплатно!
+
0
asdf2024
asdf2024
26 жовтня 2024, 13:10
#
Интересно, а украинки которые там работают платят налог и военный сбор.
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