Заробітки контентмейкерів на OnlyFans досягли $20 мільярдів

Сервіс OnlyFans від моменту свого створення в 2016 році заплатив $20 млрд своїм творцям контенту. Про це пише Bloomberg.

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За словами головної виконавчої директорки Кейлі Блер, компанія покладається на підписки, події з оплатою за перегляд або чайові для своїх творців. Блер додала, що платформа дозволяє більше ніж 400 млн користувачів обирати, що вони хочуть дивитися.

За словами Блер, більше половини доходу компанії припадає на мікротранзакції, а не на підписки.

«Я думаю, причина, чому люди платять за OnlyFans, полягає в тому, що вони хочуть співпрацювати з цими конкретними творцями. Це також через можливість кастомізувати контент або попросити зробити щось спеціально для них», — сказала Блер.