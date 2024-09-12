Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав українців, які заробляють на OnlyFans, задекларувати доходи і сплатити податки.
Кількість українських акаунтів OnlyFans зростає втричі щороку. Гетманцев закликає сплачувати податки
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Гетманцев зазначив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. При цьому кількість українських акаунтів збільшується в середньому втричі щороку.
Мільйони на Only Fans
За створення платного контенту на Only Fans користувачі отримують гроші, а деякі з них — суми коштів у значних розмірах.
«Наприклад, громадянкою „С“ одержано за створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans за декілька років понад $4 млн. Також, громадянкою „К“ від зазначеної діяльності одержано понад $3 млн, а громадянкою „Б“ — близько $1,8 млн», — зазначив Гетманцев.
Він нагадав, що такі іноземні доходи потрібно задекларувати в Україні у передбачений законодавством строк, сплативши з них податки.
«Позитивно ставлячись до будь-якого заробітку грошей, не повʼязаного з насильством, наполегливо рекомендую таким громадянам все ж таки виконати податковий обовʼязок — задекларувати доходи та сплатити податки», — зазначив Гетманцев.
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Штрафи
В іншому випадку Державна податкова служба може самостійно донарахувати податки та оштрафувати платника.
«Неподання в установлений законом строк податкової декларації є підставою для донарахування податку від суми одержаного доходу за ставкою 18% та військового збору за ставкою 1,5%, а також 25% штрафних санкцій. Не кажучи вже про неприємність спілкування з БЕБ», — заявив депутат.
Коментарі - 16
Что за платный контент, диссертации по квантовой физике?
Родители гордились бы дочкой.
Якщо ні, то може пан Гетьманцев ініціюватиме декриміналізацію виготовлення та розповсюдження «полунички» ?
А що, непоганий спосіб наповнити бюджет. Гральний бізнес декриміналізували ж — і нічого, кажуть мільярди податків почали сплачувати навіть.
А то іноді пишуть у новинах, як наша доблесна поліція знову спіймала якусь дурепу, що намагалася торгувати «нюдсами» у телеграмі, а тут розумні дивчатка мильони доларів на onlyfans заробляють, і нічого. Дуже цікаво…
18+1,5% з кожного продажу, тобто з доходу отриманого від цього продажу.
Перечитай, це про дохід отриманий в гривні.
До слова ти хоч раз читав податковий кодекс? Соромно бути відвідувачем Мінфіну та не знати норм цього закону.
Майно, крипту в тому числі, декларують лише посадовці які входять в перелік тих хто це має робити. А ти чув дзвін, та не знаєш де він.
Так скривати можна будь які доходи, а не тільки від крипти чи порнобізнесу, Навіть дохід від продажу пиріжків можна скривати і не платити податки.
Що саме ти мені хотів сказати? Ти сам платиш податки — за твоєю ж логікою ти *** педальний бо декларуєш цей дохід.
Саме те що вони отримали дохід і означає що вони повинні сплатити податок.
Не здивуюсь якщо жодна з них не проживає в Україні, а відповідно вони є податковими резидентами інших країн.
Само по собі наявність іншого податкового президентства не позбавляє від обовʼязку платити податки в Україні.
А для цього придумали обмін податковою інформацією та податкових агентів.
с человека который живёт не в нашей стране
Хто тобі сказав що вони мешкають за кордоном? До слова якщо гроші приходять на український рахунок то податкова може легко отримати гроші про яки ти пишеш що вона їх не отримає 😂
А якщо вона рахунок теж за кордоном то скоріш за все вона вже платить податки, але не в Україні. І не факт що податки там менше.