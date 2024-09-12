Кількість українських акаунтів OnlyFans зростає втричі щороку. Гетманцев закликає сплачувати податки

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав українців, які заробляють на OnlyFans, задекларувати доходи і сплатити податки.

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Гетманцев зазначив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. При цьому кількість українських акаунтів збільшується в середньому втричі щороку.

Мільйони на Only Fans

За створення платного контенту на Only Fans користувачі отримують гроші, а деякі з них — суми коштів у значних розмірах.

«Наприклад, громадянкою „С“ одержано за створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans за декілька років понад $4 млн. Також, громадянкою „К“ від зазначеної діяльності одержано понад $3 млн, а громадянкою „Б“ — близько $1,8 млн», — зазначив Гетманцев.

Він нагадав, що такі іноземні доходи потрібно задекларувати в Україні у передбачений законодавством строк, сплативши з них податки.

«Позитивно ставлячись до будь-якого заробітку грошей, не повʼязаного з насильством, наполегливо рекомендую таким громадянам все ж таки виконати податковий обовʼязок — задекларувати доходи та сплатити податки», — зазначив Гетманцев.

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Штрафи

В іншому випадку Державна податкова служба може самостійно донарахувати податки та оштрафувати платника.

«Неподання в установлений законом строк податкової декларації є підставою для донарахування податку від суми одержаного доходу за ставкою 18% та військового збору за ставкою 1,5%, а також 25% штрафних санкцій. Не кажучи вже про неприємність спілкування з БЕБ», — заявив депутат.