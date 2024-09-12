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12 вересня 2024, 13:05

Кількість українських акаунтів OnlyFans зростає втричі щороку. Гетманцев закликає сплачувати податки

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав українців, які заробляють на OnlyFans, задекларувати доходи і сплатити податки.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав українців, які заробляють на OnlyFans, задекларувати доходи і сплатити податки.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниГетманцев зазначив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Гетманцев зазначив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. При цьому кількість українських акаунтів збільшується в середньому втричі щороку.

Мільйони на Only Fans

За створення платного контенту на Only Fans користувачі отримують гроші, а деякі з них — суми коштів у значних розмірах.

«Наприклад, громадянкою „С“ одержано за створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans за декілька років понад $4 млн. Також, громадянкою „К“ від зазначеної діяльності одержано понад $3 млн, а громадянкою „Б“ — близько $1,8 млн», — зазначив Гетманцев.

Він нагадав, що такі іноземні доходи потрібно задекларувати в Україні у передбачений законодавством строк, сплативши з них податки.

«Позитивно ставлячись до будь-якого заробітку грошей, не повʼязаного з насильством, наполегливо рекомендую таким громадянам все ж таки виконати податковий обовʼязок — задекларувати доходи та сплатити податки», — зазначив Гетманцев.

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Штрафи

В іншому випадку Державна податкова служба може самостійно донарахувати податки та оштрафувати платника.

«Неподання в установлений законом строк податкової декларації є підставою для донарахування податку від суми одержаного доходу за ставкою 18% та військового збору за ставкою 1,5%, а також 25% штрафних санкцій. Не кажучи вже про неприємність спілкування з БЕБ», — заявив депутат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 16

+
+119
Злий Інвестор
Злий Інвестор
12 вересня 2024, 13:42
#
Щоби одразу присісти по 301-ій? Міняйте законодавство, придурки.
+
+30
Бедный папа
Бедный папа
12 вересня 2024, 13:44
#
> Например, гражданкой «С» получено за создание платного контента … свыше $4 млн

Что за платный контент, диссертации по квантовой физике?
Родители гордились бы дочкой.
+
+15
FogBRD
FogBRD
12 вересня 2024, 14:55
#
Как правило такие особи в укр не живут.
+
+30
neprytomnyi
neprytomnyi
12 вересня 2024, 13:48
#
Це такий жарт чи в нас вже відмінили 301 статтю КК ?
Якщо ні, то може пан Гетьманцев ініціюватиме декриміналізацію виготовлення та розповсюдження «полунички» ?
А що, непоганий спосіб наповнити бюджет. Гральний бізнес декриміналізували ж — і нічого, кажуть мільярди податків почали сплачувати навіть.
А то іноді пишуть у новинах, як наша доблесна поліція знову спіймала якусь дурепу, що намагалася торгувати «нюдсами» у телеграмі, а тут розумні дивчатка мильони доларів на onlyfans заробляють, і нічого. Дуже цікаво…
+
0
bonv
bonv
12 вересня 2024, 14:30
#
І по крипті теж?:))
+
0
Три літри
Три літри
12 вересня 2024, 14:53
#
По крипті податки треба платити з моменту появи крипти. На відміну від онліфанс тут немає жодних юридичних проблем.
18+1,5% з кожного продажу, тобто з доходу отриманого від цього продажу.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
12 вересня 2024, 15:12
#
Ну если вы найдете таких идиотов, которые будут крипту декларировать. Чиновники которые это для отмывания делают не в счёт.
+
0
Три літри
Три літри
12 вересня 2024, 15:22
#
Яким боком тут декларування крипти?
Перечитай, це про дохід отриманий в гривні.
До слова ти хоч раз читав податковий кодекс? Соромно бути відвідувачем Мінфіну та не знати норм цього закону.

Майно, крипту в тому числі, декларують лише посадовці які входять в перелік тих хто це має робити. А ти чув дзвін, та не знаєш де він.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
12 вересня 2024, 16:46
#
Ах, извините. Напишу для душнил «если найдете тех идиотов, которые будут доход от крипты декларировать как доход от крипты». В крайнем случае если нужна белая гривна, то крипту через нал или p2p на фопов заводят. Идиотов, которые будут платить ваши «18+1.5» нет.
+
0
Три літри
Три літри
12 вересня 2024, 17:27
#
Ах, извините. Напишу для душнил «если найдете тех идиотов, которые будут доход от крипты декларировать как доход от крипты».

Так скривати можна будь які доходи, а не тільки від крипти чи порнобізнесу, Навіть дохід від продажу пиріжків можна скривати і не платити податки.

Що саме ти мені хотів сказати? Ти сам платиш податки — за твоєю ж логікою ти *** педальний бо декларуєш цей дохід.
+
+15
Riojas
Riojas
12 вересня 2024, 17:27
#
По ряду причин человеку может быть нужно показать доход от крипты
+
+15
antey718
antey718
12 вересня 2024, 16:01
#
Те що ці громадянки отримали цей дохід ще не означає що вони повинні сплатити з нього податок в Україні. Не здивуюсь якщо жодна з них не проживає в Україні, а відповідно вони є податковими резидентами інших країн.
+
0
Три літри
Три літри
12 вересня 2024, 16:16
#
Те що ці громадянки отримали цей дохід ще не означає що вони повинні сплатити з нього податок в Україні

Саме те що вони отримали дохід і означає що вони повинні сплатити податок.

Не здивуюсь якщо жодна з них не проживає в Україні, а відповідно вони є податковими резидентами інших країн.

Само по собі наявність іншого податкового президентства не позбавляє від обовʼязку платити податки в Україні.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
12 вересня 2024, 16:48
#
Ну тут как говорится «строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения». Должна то она может и должна на бумаге, но в реальности что-то получить с человека который живёт не в нашей стране нашим властям практически невозможно. Особенно сейчас.
+
0
Три літри
Три літри
12 вересня 2024, 17:29
#
Ну тут как говорится «строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения».

А для цього придумали обмін податковою інформацією та податкових агентів.

с человека который живёт не в нашей стране

Хто тобі сказав що вони мешкають за кордоном? До слова якщо гроші приходять на український рахунок то податкова може легко отримати гроші про яки ти пишеш що вона їх не отримає 😂

А якщо вона рахунок теж за кордоном то скоріш за все вона вже платить податки, але не в Україні. І не факт що податки там менше.
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0
RunK
RunK
12 вересня 2024, 17:38
#
Та ні, якраз не означає. Що Україна для них зробила, щоб їх гроші забирати?
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